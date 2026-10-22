IDRD se planta contra Sencia: exigirá medidas especiales de cara al concierto del 31 de octubre en El Campín

El pasado 14 de octubre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, denunció posibles incumplimientos por parte de Sencia respecto a la entrega del estadio El Campín, la programación de conciertos y el estado de la gramilla para los partidos de fútbol que se deben jugar en el máximo escenario deportivo de los bogotanos.

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La problemática por el estado del césped de El Campín se agravó después de que algunos partidos del fútbol profesional colombiano que estaban programados para la semana del 12 de octubre debieron ser aplazados y reporgramados, ya que la grama no quedó en óptimas condiciones tras las reparaciones que se hicieron después del concierto de BTS celebrado el 2 y 3 de octubre.

Según el IDRD, "El fútbol es la prioridad de El Campín" y, a pesar de que la empresa privada permite la realización de conciertos, dichos eventos no pueden comprometer la disponibilidad del estadio o el estado del campo de juego, que debe estar en condiciones de recibir los partidos de fútbol.

IDRD exige medidas especiales de cara al concierto del 31 de octubre en El Campín

De acuerdo a las denuncias y diferentes investigaciones que se han venido realizando desde que se desató la polémica, el IDRD ha solicitado a la interventoría un seguimiento especial antes y después del concierto que está programado para el próximo 31 de octubre con el fin de verificar las condiciones del estadio.

La entidad informó que Sencia deberá presentar planes de protección y recuperación de la gramilla, además de medidas de contingencia que garanticen que el estadio estará disponible para los próximos partidos programados.

La solicitud del IDRD, que incluye trabajos de seguimiento técnico, operativo, jurídico y financiero, tiene el fin de identificar riesgos asociados al montaje y desmontaje de las estructuras para el concierto, los efectos que puede tener en la gramilla y cómo podría afectar la programación de los encuentros deportivos.

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Exigencias de IDRD para Sencia

Dentro de las medidas que el IDRD ha exigido a Sencia de cara al concierto del 31 de octubre, se destaca un informe detallado de toda la operación de montaje y desmontaje del escenario, así como los horarios, los sistemas de protección para la grama y la fecha en la que el estadio estará disponible para un partido de fútbol.

Además, solicitan que la interventoría haga un acompañamiento antes y durante el evento y se realice una inspección dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del desmontaje; todo lo anterior deberá quedar registrado en el informe técnico, que también deberá contar con registros fotográficos.