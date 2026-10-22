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Nacional anunció sorpresiva decisión de último momento con James Rodríguez antes del partido vs. Pasto

Tras la derrota en el General Santander, Atlético Nacional volverá a jugar en su estadio.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
12:26 p. m.
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Atlético Nacional, por la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026 II, enfrentará en la noche de este jueves a Deportivo Pasto.

El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot y, en caso de una victoria, el 'verde paisa' podría pasar a ser el líder del campeonato.

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Sin embargo, Lucas González tomó una decisión sorpresiva con James Rodríguez. ¿Cuál fue?

Esto decidió Atlético Nacional con James Rodríguez antes del partido vs. Deportivo Pasto

En la noche del miércoles 21 de octubre, Atlético Nacional publicó la lista de convocados para la fecha 14 y James Rodríguez no estuvo presente.

Teniendo en cuenta que el 'verdolaga' tendrá que afrontar una seguidilla importante de partidos y que varios futbolistas siguen en el departamento médico, Lucas González determinó que lo más pertinente era que el excapitán de la 'tricolor' tuviera un descanso.

En consecuencia, los 20 convocados son los siguientes:

  • Armani.
  • Marquínez.
  • Reyes.
  • Haydar.
  • Tesillo.
  • Quesada.
  • Casco.
  • Perlaza.
  • Uribe.
  • Zapata.
  • Ríos.
  • Rivero.
  • Rojas.
  • Cabrera.
  • Cardona.
  • Rengifo.
  • Kevin Parra.
  • Escorcia.
  • Nicolás Rodríguez.
  • Benítez.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Atlético Nacional?

Los próximos tres partidos de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026 II son los siguientes:

  • vs. Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, el domingo 25 de octubre, a las 6:10 de la tarde.
  • vs. Independiente Santa Fe, en el Atanasio Girardot, el jueves 29 de octubre, a las 8:30 de la noche.
  • vs. Atlético Bucaramanga, en el Américo Montanini, el lunes 2 de noviembre, a las 8:15 de la noche.

¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026 II?

Antes de su partido vs. Deportivo Pasto, Atlético Nacional se encuentra en la tercera posición de la liga con 25 puntos.

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En 13 partidos disputados, los 'verdes' han ganado ocho, empatado dos y perdido tres. Asimismo, han anotado 25 goles y recibido 12.

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