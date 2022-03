El 'Arriero' Herrera está comprometido en recuperar a Aldair Quintana

La situación de Aldair Quintana en Atlético Nacional llegó al límite tras la situación que se vivió en el encuentro contra Atlético Bucaramanga donde el arquero cometió un error que le constó un tanto a su equipo y por decisión personal prefirió no continuar en el partido para la segunda mitad.

Con un ambiente hostil por parte de la afición contra él por los audios filtrados el año anterior, Aldair Quintana vive el momento más difícil como futbolista. Sin embargo, Nacional confía en su portero y Hernán Darío Herrera, técnico encargado, así lo dejó claro en una entrevista con Blu Radio.

“Me gusta como portero. Es un arquero que tiene buenas condiciones, desafortunadamente ha tenido unos inconvenientes. Voy a tratar de recuperarlo como persona. Si tengo la oportunidad de continuar acá, levantarle el ánimo. Si es Selección Colombia, tenemos que recuperarlo. Es una persona que ha sido leal con uno”

Consciente de la ‘relación rota’ entre la afición y el arquero, el ‘Arriero’ fue claro en que son temas que se puedes solucionar.

“De pronto hay un inconveniente con la hinchada que uno se sienta a dialogar para poderlo recuperar, porque es un ser humano que es persona y yo lo defiendo como persona”

Por último, el entrenador comentó que desde su vuelta se puso como objetivo recuperar a Aldair Quintana.

“Cuando yo agarré el equipo me arrimé y hablé con él. He estado muy atento con él, le traje unas personas para recuperarle el ánimo, porque esas condiciones de arquero hay que recuperarlas para el fútbol colombiano”

Detalles de la difícil situación de Aldair Quintana con Atlético Nacional

Luego de varias hipótesis sobre el cambio de Quintana, Adolfo Pérez, panelista del programa Equipo F de ESPN, reveló detalles de lo sucedido en el camerino del equipo verdolaga en el descanso en el estadio Alfonso López.

Entró destruido al camerino, se sentó en un rincón, se agarraba la cabeza, se halaba literalmente el cabello, así me lo contaron

“Fue el psicólogo a hablar con él a decirle: ‘Este es tu momento, tienes que recuperarte, no puedes renunciar a esta oportunidad’. No hablaba. Fue el entrenador, le habló, le hablaron los jugadores, cuerpo técnico y no respondió”, agregó Pérez

Ya al momento de retornar al terreno de juego para la segunda parte, Quintana tuvo una conversación con el entrenador Restrepo donde le expresó que no estaba en condiciones para seguir defendiendo el arco verde.

