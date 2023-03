Alexandre Guimarães felicitó a Santa Fe por la victoria: "aprovecharon los errores"

América de Cali sumó su segunda derrota en la presente liga a manos de Independiente Santa Fe, el cual tuvo una de sus mejores presentaciones en el 2023 y logró vencerlo dos goles a cero, quedándose con una nueva edición del clásico de rojos en Colombia y dándole una nueva alegría a todos sus hinchas.

Luego de tener uno de sus peores partidos en el torneo, Alexandre Guimarães, entrenador del América de Cali, habló con los medios de comunicación de lo que fue la derrota a manos del cuadro ‘cardenal’, afirmando los dirigidos por Harold Rivera aprovecharon los errores defensivos del equipo ‘escarlata’.

“Hay que felicitar al rival, aprovecharon las situaciones de balón parado que tuvieron. Fueron prácticamente las más peligrosas, durante el partido. Luego tuvieron algunas donde nosotros teníamos que ir por todo y tuvieron espacios para los contrataques. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, con el ánimo arriba. Nos apretó bien en el medio campo, bloquearon bien esa zona y no nos permitieron dar continuidad al juego, para que el balón llegara claro al último cuarto de cancha”, aseguró el entrenador.

De igual forma, habló sobre los errores defensivos que se cometieron durante el partido, dejando claro que Santa Fe fue superior en los duelos individuales y eso hizo la gran diferencia en el clásico de rojos.

“El juego no pasó por ese factor, porque las ocasiones claras del rival, hasta que el partido se rompió, por la necesidad de agregar más jugadores y equivocar el camino a buscar el arco contrario, buscando muchos pases interiores y bloquearon ese sector. No creo que haya sido por eso, más bien fue por las situaciones donde no tuvimos fineza, como en duelos anteriores, no solo de uno sino de varios. Suceden este tipo de cosas. Ya está, es levantar y mejorar nuestra producción de juego”, añadió el entrenador ‘escarlata’.

Además, habló sobre el trabajo que viene realizando Adrián Ramos, quien ha tenido algunos minutos después de su lesión.

“Cada vez más Adrián está entrando bien, eso es bueno para nosotros, para lo que sigue. Hay tres partidos seguidos, entonces pudimos darle minutos a Mosquera. Dentro de todo, hay puntos rescatables para la continuidad del torneo”, dijo Guimarães.

Virtudes del América de Cali

Por último, Alexandre Guimarães. habló de los puntos positivos que tuvo el América de Cali en el juego frente a Independiente Santa Fe, asegurando que hay jugadores que comienza a tener protagonismo en el quipo y eso es un factor importante para los juegos que se avecinan.

“Pudimos ver el rendimiento de Sarmiento, luego de su tiempo de ausencia. Es un jugador importante, hizo su trabajo y hay que llevarlo de a pocos. Los minutos que estuvo, lo hizo bien. Observamos la situación de Iago, que le dimos chance a otro jugador que no empezaba un duelo como Sánchez, necesitamos a todos los jugadores”, finalizó el entrenador.

