Se pinchó la 'Guimareta': Alexandre Guimaraes podría salir de América de Cali

Comenzó al recta final de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay y hay varios equipos grandes que miran con preocupación los cálculos para clasificar a los cuadrangulares. Dentro de ese abanico está América de Cali, que hoy mira de lejos al selecto grupo de los ocho tras empatar con Jaguares en la semana.

El elenco 'escarlata' ocupa la casilla once de la tabla de posiciones con 24 puntos, a uno del octavo clasificado, que por ahora es Pereira con un partido menos. Los rojos no ganan un partido desde el 18 de septiembre pasado cuando derrotaron 2-0 a Patriotas y desde entonces, ha encadenado cuatro empates y una derrota.

Más allá de los resultados, el equipo no muestra una imagen destellante en cancha, aunque tampoco juega mal, sino que las victorias no se han dado por detalles concretos, como el de la deficiente definición de frente al arco.

Algo que no se puede ocultar es que América genera chances de gol, no en abundancia, pero genera. Lo que ocurre acá es que tanto Gianfranco Peña como Adrián Ramos y otros jugadores, no han aprovechado las chances claras de anotar que han tenido.

Esos errores individuales le pasarían cuenta de cobro a Alexandre Guimaraes, que sin poder armar la nómina del equipo a su gusto para este semestre por una sanción que le imposibilitó al club contratar refuerzos, mantiene viva la ilusión de lograr la clasificación, pero con preocupación.

Guimaraes, en riesgo de salir de América de Cali

De acuerdo a información de Antena 2, el técnico costarricense podría ser despedido de América si no mejora los resultados y clasifica al equipo a los cuadrangulares. Los 'escarlatas' tampoco lograron entrar a la segunda fase en el semestre anterior y repetir la misma dosis sería un auténtico fracaso.

De hecho, este jueves en diálogo con Caracol Radio, Tulio Gómez admitió la posibilidad. “Nos sentaremos a evaluar cuáles son las fallas, miraremos qué sirve y qué no. Se analizará todo. Todos somos culpables de lo bueno y lo malo”.

Guimaraes regresó a los 'diablos rojos' en abril pasado cuando ya estaba bien adelantada la temporada de la liga, por lo que no contó con mucho margen para mejorar la situación en la tabla. Al final no logró la clasificación y por ahora va por la misma senda en este semestre.

En este segundo ciclo en América de Cali, 'Guima' registra seis victorias, once empates y seis derrotas en 23 partidos dirigidos. El tiempo se le agota al DT para encarrilar el rumbo y por delante solo le queda ganarle a Alianza Petrolera, Pasto y Unión Magdalena para soñar con los cuadrangulares y mantener así su puesto.