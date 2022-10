¿Grupo dividido? Se filtraron algunos problemas en la plantilla de Millonarios

Durante la semana pasada, se dieron a conocer algunas versiones en los medios de comunicación y redes sociales sobre las molestias que tendrían algunos jugadores de Millonarios con David Macalister Silva y Álvaro Montero por algunas acciones que no han caído muy bien dentro de la plantilla, afirmando que los ‘jóvenes’ estarían cansados del trato del capitán y los chistes “flojos” del guardameta guajiro.

La versión se dio a conocer por, Antonio Casale, periodista de ESPN y que informó que hay jugadores dentro de la plantilla de Millonarios que están bastante incómodos por las actitudes de los jugadores y referentes de la actual nómina.

Pues luego de darse a conocer esta noticia, el mismo periodista, ratificó la información suministrada la semana pasada, agregando algunos detalles que dejan ver que se podría presentar alguna división dentro del plantel.

“La semana pasada que revele la información sobre el malestar del grupo con los chistes flojos de Montero sobre que ‘ustedes no ganan sin mí’, ‘no estarían aquí sin mí’ y sobre el malestar de algunos jugadores jóvenes por la manera dura como les habla el capitán Macalister Silva, salieron a decir que era para desestabilizar”, afirmó el periodista en el programa ‘La Jugada’.

Además, agregó: “que la información no era cierta, aunque viene de una fuente muy confiable. Que soy enemigo de Millonarios, que solo quiere hacer daño, no es eso ni mucho menos. Yo no estoy para agradecer ni desagradar. Este tipo de informaciones, que son ciertas y me sostengo en lo que dije, solo deberían servir para fortalecer al grupo y para hablar si es necesario y pasa salir adelante”, explicó el periodista.

Por otro lado, dio a conocer que esta situación se puede tomar de otra manera y no como una división de la plantilla, pues afirma que con esto los jugadores lo deberían como un llamado de atención para tratar de mejorar el rendimiento deportivo del club de los últimos juegos.

“En los grupos maduros se sabe de lo que están hechos en los momentos difíciles. De esta manera, los jugadores jóvenes deberán entender que su capitán es Macalister y que si les habla duro es por algo y para Montero que sus chistes no agradan. Su nivel debe mejorar porque estamos seguros de que es un gran arquero”, finalizó el periodista.

¿Preocupación en Millonarios?

Mientras siguen los rumores de una posible división dentro el plantel, el equipo de Alberto Gamero sigue trabajando para lo que será el juego frente a Patriotas el próximo domingo 16 de octubre, donde el conjunto bogotano buscará la clasificación a los cuadrangulares, la cual ha sido esquiva durante los últimos partidos.

Vale recordar que, de los últimos siete partidos entre Liga y Copa, el conjunto ‘embajador’ ha logrado una victoria, dos empates y cuatro derrotas, dejando preocupado al entrenador y la hinchada bogotana.

Le puede interesar: El dato que tiene 'embolatada' la clasificación de Nacional y Santa Fe a cuadrangulares