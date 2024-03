Arias pide igualdad en el FPC: “Si se aplazó el de Nacional, se podría haber aplazado el nuestro”

Uno de los temas que más ha generado polémica en el fútbol colombiano es el apretado calendario que tienen los equipos del rentado nacional, sobre todo los clubes que tienen participación en torneos internacionales y que tienen pocos días de descanso y de preparación de un partido a otro.

Ante la fuerte polémica se ha armado, Alfredo Arias, entrenador del Independiente Medellín mostró su inconformismo por el calendario del FPC, además pidió igualdad en el fútbol colombiano, pues siente que algunos equipos han sido beneficiados por las decisiones de las directivas, mientras que otros sí han tenido que cumplir el cronograma.

Alfredo Arias pide igualdad en el fútbol colombiano

En medio de la rueda de prensa postpartido contra Deportivo Pasto, Alfredo Arias mostró su desacuerdo con el calendario de Dimayor, teniendo en cuenta que tiene jugar contra Águilas Doradas (domingo 3 de marzo) y el martes 5 de marzo tiene que viajar a Ibagué para enfrentar el juego de la Copa Sudamericana.

“Siempre digo que no quiero que me beneficien en nada, pero tenemos dos días de descanso entre el partido con Águila y el de Copa Sudamericana, que aparte tenemos que viajar y jugar de visitante por un sorteo. Tolima tiene 4-5 días de descanso”, aseguró el entrenador del Independiente Medellín.

Además, dejó claro que las directivas del equipo solicitaron aplazar este compromiso contra Águilas Doradas. Sin embargo, recibieron una respuesta negativa, haciendo que el estratega uruguayo pidiera igualdad, teniendo en cuenta lo acontecido con Atlético Nacional, a quien se le aplazó el juego contra Jaguares.

“Lo dije hace tres semanas. ¿Cómo fue que se dijo por el partido de Nacional? Si se aplazó el de Nacional, se podría haber aplazado el nuestro, pero no recibimos respuesta positiva. Jugamos el jueves, el domingo y a los dos días, con viaje y todo, tenemos que definir una Copa de visitante. ¿Cómo se juega eso? Con todo, con ganas, con rebeldía”, añadió Arias.

Alfredo Arias habló de la hinchada del DIM

Por último, el entrenador uruguayo envió un mensaje muy especial a todos los aficionados del Independiente Medellín, quienes acompañaron al equipo a pesar de los resultados negativos que había logrado en anteriores partidos.

“Quiero felicitar a nuestra hinchada porque entendieron que son muy importantes, por eso de locales seguramente hemos andado mejor que de visita. Son tan importantes que era fácil venir al estadio a insultar a sus jugadores, a hacernos ver su malestar, que están en su derecho porque lo son y quieren ganar. Por el contrario, que pudieron no haberlo hecho, y no dejaron de cantar todo el partido, no dejaron de darnos fuerza. Eso es una hinchada. Los felicito y les agradezco”, finalizó.

