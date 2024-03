¿Los refuerzos, grandes protagonistas de la 'crisis' de Nacional? Aquí sus números

Atlético Nacional vive días convulsionados. La humillante eliminación en fase previa de Copa Libertadores a manos de Nacional de Paraguay agudizó la situación. Ni el más negativo se imaginó que el 'verdolaga' iba a caer de esa manera contra un rival que tampoco mostró mucha superioridad.

Ya son cinco derrotas consecutivos las que acumuló el 'verdolaga' y el panorama no parece alentador. Si bien los directivos ya tomaron un primer correctivo que fue la salida de Jhon Jairo Bodmer y la contratación de Pablo Repetto, el DT uruguayo no tendrá su debut oficial sino hasta la siguiente semana y su idea de juego tomará tiempo para encajar en el plantel, pues lo que propone es bastante diferente a lo que hacía el anterior entrenador.

¿Hay responsabilidad de los fichajes de Nacional en 'crisis'?

Pero en los dos partidos en los que ya no ha estado Bodmer desde la raya ha quedado evidenciado que el problema de Nacional va más allá del técnico. Sobre todo en el partido de Libertadores quedó al desnudo el pobre nivel de muchos de los jugadores, más aún en los flamantes refuerzos que llegaron esta temporada y que contrario de darle un salto de calidad a la plantilla, ponen en tela de juicio el trabajo y análisis que hacen desde la dirección deportiva del club para contratar futbolistas.

El caso más evidente es el de Santiago Rojas. Lo del arquero paraguayo no fue una mala noche nada más contra Nacional de Asunción, de hecho, ha dejado más sensaciones de desconfianza que de seguridad en lo que va de la temporada y han sido varios goles en los que ha quedado comprometido. Sus características son bastante diferentes a las de Kevin Mier, por lo que se abren muchas dudas de cuáles fueron los criterios para su contratación.

Algo similar ocurre con Daniel Mantilla, quien no salió bien de su anterior etapa en Atlético Nacional. Su presente era bastante discreto al no lograr continuidad en Necaxa de México y ante la necesidad de jugadores en ataque, se pensaba que podía llegar un extremo con mejor actualidad, y eso ha quedado ratificado con el pobre nivel en este inicio de campaña en el que no ha podido marcar ninguna diferencia. Una muestra de ello es que solo ha jugado un partido completo en este 2024, de resto, siempre sale de cambio. Su regreso, hasta ahora, es poco entendible.

Carlos Sierra es otro de los casos inexplicables. En el segundo semestre de 2023 jugó apenas 22 minutos con Junior de Barranquilla, lo que deja a las claras que no venía con ritmo de competencia y eso ha quedado en evidencia sobre la cancha con la camiseta 'verdolaga'. Otro más que no tenía un buen presente antes de llegar al club antioqueño era Pablo Ceppelini, que no tenía actividad desde septiembre, cuando salió de Cuiabá por conflictos internos.

El caso extraño de Bernardo Espinosa

El caso extraño es el de Bernardo Espinosa, que si bien no tenía continuidad en el Girona líder de la liga de España en ese momento, su larga trayectoria en Europa lo hacía ver como un fichaje de muchísimo peso, pero el 'boom' mediático no se ha visto correspondido en la cancha, en donde el defensor ha mostrado un rendimiento bastante bajo y nada superior al que podrían mostrar jóvenes de calidad como Juan José Arias o Simón García. ¿Será cuestión de adaptación?

En tanto, Agustín Álvarez Wallace y Edwin Torres han jugado muy poco en este inicio de temporada. El uruguayo llegó con muy buenas referencias desde Montevideo City Torque, pero la realidad es que no ha tenido la confianza y tampoco es que haya sido bien utilizado por Bodmer cuando tuvo la chance de jugar.

Solo uno ha dado confianza

Quizás, el único de todos los fichajes que hasta el momento ha mostrado alguno que otro crédito para estar en Nacional a pesar de haber llegado sin mucho bombo es Joan Castro, pero su expulsión en Asunción en el juego de ida de Libertadores lo puso en el ojo del huracán ante la hinchada.

Ocho contrataciones realizó Atlético Nacional para esta temporada y ninguno ha dado señales de un verdadero salto de calidad, sobre todo en comparación a los jugadores que se fueron, como Kevin Mier, Cristian Zapata, Jarlan Barrera y Tomás Ángel. Mientras el ambiente arde en el club, quedan muchos cuestionamientos alrededor de los criterios para contratar y basta con ver cada partido para notar las evidencias sobre la cancha.