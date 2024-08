"Sería ideal": Alfredo Arias reveló dónde quiere dirigir tras su salida del DIM

Alfredo Arias, el entrenador uruguayo que ha dejado una huella en el fútbol colombiano, se encuentra en un momento de reflexión tras su reciente salida del Independiente Medellín (DIM).

Con una trayectoria que incluye dirigir a equipos como Deportivo Cali, Santa Fe y Medellín, Arias no logró alzar un título en ninguna de sus etapas en el país. Ahora, su futuro en el fútbol es incierto, aunque su pasión por el deporte sigue intacta.

¿Cuál será el próximo equipo de Alfredo Arias?

En una entrevista con Noticias RCN, Arias comentó sobre su situación actual y sus planes a corto plazo. "Yo no quiero descansar (risas) de lo que me gusta hacer y mi pasión, pero toca darme un descanso obligatorio"

Y agregó que "me voy para mi país donde mis padres me esperan y si surge una oportunidad para volver a trabajar en esto que me gusta y me encanta, lo haré". Estas palabras reflejan el deseo del técnico de continuar en el mundo del fútbol, aunque admite que este receso es necesario.

¿Volverá a dirigir en el fútbol colombiano?

El cariño de Alfredo Arias por el fútbol colombiano es evidente en sus declaraciones. A pesar de no haber conseguido títulos en sus anteriores etapas, el técnico uruguayo no cierra la puerta a un posible regreso. "El fútbol colombiano sería ideal, me han tratado de maravilla, pero no depende de mí. Será donde me toque y si no se da, agradecido a la vida de que alguna vez se dio", mencionó Arias en la misma entrevista.

Arias ha demostrado ser un entrenador con una gran capacidad para conectar con los equipos y sus hinchadas, aunque los resultados en términos de títulos no lo hayan acompañado.

Su futuro en el fútbol sigue siendo una incógnita, pero su disposición para regresar al fútbol colombiano deja abierta la posibilidad de verlo nuevamente en los banquillos del país, pues más allá de que no ha alzado títulos en el país, es uno de los pocos uruguayos que se ha dado el gusto de dirigir a tres de los grandes del FPC.