Alfredo Arias: sobre su "sorpresiva" salida del DIM y las complicaciones con los fichajes

Alfredo Arias habló en exclusiva con Noticias RCN sobre su salida del Independiente Medellín, pues había rumores que se había dado en un entorno polémico y agitado.

El entrenador uruguayo solo pudo hacer 6 puntos en 5 partidos disputados por liga, lo que lo puso en la posición 12 de la tabla de posiciones y su inminente salida, pues a las pocas horas fue anunciado como su reemplazo a Alejandro Restrepo.

Alfredo Arias sobre su salida del DIM

"Fui a la conferencia de prensa dije lo que ya todos saben: volví, me pidieron una reunión los tres que están al frente de la institución en este momento que son su dueño, Don Raúl, el presidente Juan Camilo Restrepo y Federico Espada me preguntaron que qué me parecía que había pasado en el partido y le dije que igual que la conferencia de prensa, que pensaba que bueno, que teníamos estos 10 días para trabajar sobre eso y ahí ellos me manifestaron que no, que ellos pensaban que yo tenía que dar un paso al costado", inició Arias.

Y agregó: "Lógicamente yo dije que no y bueno se hizo uso de la opción de la cláusula de recisión que estaba en el contrato que ellos podían hacer uso de esa cláusula o yo la podía hacer si en algún momento me hubiese querido ir".

Alfredo Arias argumentó la inconformidad de su salida: "Más allá de lo que he dicho no voy a ocultar que me tomó por sorpresa; pensaba que podíamos tener una espalda un poquito más grande en este caso, pero seguramente esto se venía madurando y se dio justo la oportunidad, verdad. Perdimos un partido de los últimos 15 (...) la oportunidad también se dio de traer seguramente a quienes ellos querían que aparte es un gran profesional (Alejandro Restrepo)".

Los fichajes le llegaron tarde a Alfredo Arias

"Lo primero es decir que ojalá hubiesen llegado en el tiempo que uno quiere siempre que es para la pretemporada para que ellos pudieran mostrar porque yo creo que ellos todos tienen capacidades para mostrar mejores cosas que lo que lo que ha pasado en el principio", reclamó el estratega uruguayo.

Explicó el caso de cada fichajes. "A pretemporada solo recibimos a (Luis) Sandoval y a Jerson González, los demás los recibimos prácticamente empezando el Campeonato; algunos de ellos incluso no los pudimos usar porque vienen con una sanción como a Mosquera. Vinicius venía desde abril sin jugar porque había tenido una lesión de rodilla y estaba recuperándose. O sea que recién hizo los primeros minutos con nosotros tiene que tener un proceso de adaptación y yo creo que nosotros los tres primeros partidos los competimos. Nosotros jugamos contra Millonarios el primer partido e íbamos ganando y nos empataron al final".

"Jugamos con Pereira y también íbamos ganando en su cancha, nos empatan también en la hora del primer tiempo y el tercer partido empatamos con Junior, los tres rivales son un calendario que en últimos cinco semestres son tres campeones, pero nosotros no fuimos; al contrario si podía haber una sin sabor amargo que nos podían reclamar es que habíamos estado en ventaja y no la pudimos mantener, pero competimos bien el partido con Boyacá Chicó, viene el cuarto y nosotros ganamos y nos ponemos entre los ocho", siguió Alfredo Arias.

Alfredo Arias pedía tiempo en Independiente Medellín

"Yo necesitaba ver cuánto nos podían aportar esos jugadores que habían llegado porque se nos venía el partido de Sudamericana y después la revancha y después el resto de campeonato. Claro, todavía falta tiempo para que ellos realmente lo hagan para que los compañeros los conozcan, pero cómo te digo o sea nosotros estábamos dentro de los primeros ocho que era un objetivo, estábamos a 10 días de la Sudamericana que clasificamos primeros en nuestro grupo y habíamos hilvanado 15 partidos donde perdimos solo uno", exclamó el uruguayo.

Finalizó diciendo que habían más argumentos para que hubiera salido el semestre anterior: "Por eso creo que más que en caliente la salida nuestra estuvo pensada seguramente en el semestre anterior, que ahí sí nos costó bastante más, recibimos goleadas en varios partidos y bueno, yo creo que ahí se pudo haber planteado pero como no perdimos dos seguidos no dábamos oportunidad. Esta vez sí se decidió nuestra salida y ya estamos afuera de Medellín".