"Fue traumático, el fútbol es cruel": Alfredo Arias recordó con dolor la final Medellín-Junior

El 13 de diciembre de 2023, Independiente Medellín estuvo a escasos minutos de conquistar su anhelada séptima estrella. Sin embargo, Vladimir Marín cumplió con la inexorable 'ley del ex', anotó un gol agónico y forzó una tanda de penaltis en la cual se impuso el Junior de Barranquilla. Alfredo Arias, entrenador del 'poderoso de la montaña', recordó esa electrizante final y reveló los "traumas" que sufrió tras haberla perdido.

Arias había comandado una temporada brillante con el 'DIM'. Su equipo solo perdió un partido en el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2023-II, rendimiento que le permitió finalizar en la segunda posición de la tabla de posiciones (solo lo superó Águilas Doradas, que logró un invicto inédito) y fue cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales.

Medellín fue emparejado con Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali. Además de ganar cinco de los seis partidos, goleó 0-5 al 'verdolaga' y logró acceder a la gran final. En el Metropolitano, el conjunto paisa logró un buen resultado, a pesar de haber perdido por 3-2. En el Atanasio Girardot, le dio vuelta a la serie con goles de Joaquín Varela y Edwuin Cetré; pero Hernández y Santiago Mele se encargaron de 'aguarle' la fiesta a la hinchada local.

"Pasamos de estar en una euforia y una ansiedad de poder ser campeones, a quedarnos con nada en un minuto. Inmediatamente, convertir todos los penales; pero errar uno y quedar fuera de la posibilidad de ser campeón", señaló Arias en una entrevista con 'Win Sports'.

Alfredo Arias y sus "cuentas" sobre la final contra Junior de Barranquilla

"Yo a veces corrijo a alguien que me dice 'perdiste la final'. Le digo 'no, si hubiese sido una final sí'. Perdimos una final de visita, ganamos una final de local y perdimos por un penalti. Esa es la cuenta real que yo hago", agregó el estratega 'charrúa'.

"Fue traumático": Alfredo Arias y el dolor que dejó la final de la Liga 2023-II

"Fue tan traumático eso, porque el desarrollo del partido había sido favorable a nosotros y todo estaba dado para ser campeones. Este juego es así, es cruel. No siempre es justo y no tiene que ser justo, porque justamente eso le da posibilidades a todos. Nosotros este semestre hemos ganado partidos que no hemos jugado bien", concluyó el DT con pasado en Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.