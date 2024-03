"Sentimos vergüenza de no poder darles una victoria": referente de Nacional 'agachó la cabeza'

Atlético Nacional atraviesa una de sus peores crisis deportivas. El 'verdolaga' no gana hace nueve partidos, quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024 y es penúltimo en la tabla de posiciones. En los 11 partidos que ha disputado por la Liga BetPlay 2024-I, suma escasos 10 puntos y necesita un resurgimiento milagroso para acceder a los cuadrangulares semifinales. Pablo Ceppelini, uno de los experimentados, le pidió disculpas a la hinchada.

Pablo Reppetto debutó con un tedioso empate 0-0 contra Atlético Bucaramanga y en la jornada anterior su escuadra fue superada por Boyacá Chicó (2-1). El 'verde' de Antioquia tendrá que vencer a Deportivo Pasto el próximo domingo 24 de marzo (6:10 p. m.) para seguir soñando con la clasificación a la próxima instancia. El mediocampista uruguayo, de 32 años, le pidió apoyo a la afición para el duelo contra los 'volcánicos'.

“Necesitamos el apoyo de la hinchada. El nuevo cuerpo técnico tiene un método de trabajo excelente. Tengo la confianza de que nos vamos a meter entre los ocho, es difícil, pero con el grupo que hay, los partidos que tenemos por delante y ganando el domingo, vamos a tomar otro aire en la camiseta”.

“Al hincha, pedirles disculpas, nosotros sentimos vergüenza de no poder darles una victoria. Contra Pasto nos jugamos una final, porque se nos va el tren y si ganamos, nos metemos en la pelea”, dijo Ceppelini en unas declaraciones recogidas por el 'rey de copas'.

Pablo Ceppelini no quiere fracasar con Atlético Nacional

“No entrar a los ocho sería un gran fracaso para Nacional, pero estoy convencido que vamos a entrar. Estamos trabajando para revertir esto, hay un grupo espectacular que trabaja todos los días con muchas ganas”, agregó el volante oriundo de Montevideo.

Pablo Ceppelini habló de la Copa Libertadores y Boyacá Chico

“En el partido ante Boyacá Chicó, terminamos muy enojados porque podíamos haberlo ganado 3-0, 4-0, y terminamos perdiéndolo”, dijo el 'charrúa'.

“Me gusta estar en los malos momentos, ante Nacional de Paraguay me fisuré una costilla y no dije nada porque no quería dejar al grupo tirado, no es excusa, afortunadamente ya me recuperé”, concluyó.