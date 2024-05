Álvaro Montero, preocupado por los goles recibidos confesó su curiosa estrategia

Millonarios logró clasificarse a los cuadrangulares semifinales consiguiendo una seguidillas de victorias en los últimos partidos del todos contra todos, pero el cuadro albiazul tendrá que mejorar en zona defensiva si quiere ser protagonista de las finales, pues Álvaro Montero ha recibido gran número de goles en los juegos definitivos.

Durante el todos contra todos Millonarios recibió 20 goles en las 19 jornadas disputadas después de que el equipo dirigido por Alberto Gamero era de los más fuertes en la zona defensiva y su arquero Montero también vivía un gran momento.

Este punto es de trabajo para los ‘embajadores’ y más aún para este sábado cuando enfrentan a un poderío de ataque como lo es el del Junior de Barranquilla y para ello Álvaro Montero confesó entre risas la estrategia que está usando con sus compañeros para conseguir el arco en cero en un partido.

Álvaro Montero ofrece bonos a compañeros de la defensa

“Estamos ofreciendo un bono a los compañeros para que me ayuden a tener el cero atrás, después de tantos partidos que nos metieron goles. Estamos conscientes de que ya es otro contexto, volvemos a empezar todos de cero y teniendo esa responsabilidad de que no me ocurra tan seguido recibir goles”, dijo el arquero en palabras recogidas por AS Colombia.

Respecto a la presión que se vive constantemente en Millonarios, el arquero guajiro señaló: “Este equipo ha jugado con presión siempre. Iniciando el torneo pasó y ahorita el contexto no cambia. Queremos seguir compitiendo en los torneos que estemos y si tenemos chance de clasificar, debemos sacar buenos resultados y ganar. Ya después veremos lo que se irá dando”.

Millonarios venía jugando cada tercer día con la competencia de la Copa Libertadores igualmente y sobre esta semana que tuvieron de descanso, el arquero dijo: “Nos dieron un poco de aire. Esos viajes tan seguidos, partidos intensos y básicamente con la misma nómina. No tenemos esos argumentos que a lo mejor teníamos en otra etapa del torneo con mucho más recambio. Toca afrontar la situación, darle la cara y entendemos que es otro contexto nuevo”.

Finalmente, el arquero aceptó tener una nómina limitada y por dicha razón Gamero no puede tener rotaciones, pues cada partido es una final: “No hay mucho espacio para rotar tanto cuando los partidos están seguidos y la nómina tan limitada como la tenemos. Somos conscientes de esa situación, lo hemos asimilado y nos hemos mentalizado en que hay que competir por todo. Cada tres días hay planeación y el profe se ha vuelto experto en eso”.