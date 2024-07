Álvaro Montero estaría en negociaciones con importante equipo de Brasil

Una nueva noticia comenzó a sacudir el entorno de Millonarios, pues en medio de la crisis de resultados que está viviendo el club, ahora se conoció que Álvaro Montero, arquero titular del equipo, podría dejar la institución, teniendo en cuenta que tendría negociaciones con un importante de Brasil.

RELACIONADO Junta directiva de Millonarios tomó contundente decisión sobre el futuro de Alberto Gamero

Desde que se inició el mercado de fichajes en Colombia, se abrió la posibilidad de que Álvaro Montero pudiera abandonar las toldas del cuadro embajador, esto luego de su fichaje fallido a principio del 2024 a Independiente, Argentina y las intensiones del guajiro de poder tener una nueva experiencia en el fútbol del exterior.

Fluminense en negociaciones con Álvaro Montero

Según dio a conocer Marcio Nogueira, periodista de Brasil, las directivas de Fluminense estarían en negociaciones con tres jugadores, en lo que se encuentra Álvaro Montero, quien hasta el momento no ha sido titular en el equipo de Alberto Gamero en la presente temporada, esto tras una supuesta molestia con la que llegó de la Copa América.

“Fluminense Negocia as contratações do goleiro Álvaro Montero do Millonarios e dos atacantes Cristian Zavala do Colo Colo e Edigar Junio do Nagasaki do Japão”, fueron las declaraciones del periodista sobre los posibles jugadores que podrían llegar al club de Río de Janeiro.

Cabe mencionar que en la actualidad Fluminense está viviendo un momento bastante complejo en lo deportivo, pues en la presente liga se encuentra en zona de descenso, lo que desencadeno que las directivas del club desistieran de los servicios de Fernando Diniz, entrenador que le dio la Copa Libertadores.

Mensaje de Álvaro Montero en las redes sociales

Ante los rumores que se dieron a conocer en la mañana de este miércoles 31 de julio, Álvaro Montero dejó un mensaje en las redes sociales que encendió las alarmas de todos los aficionados, pues el guajiro publicó un emoji haciendo el gesto de silencio, lo que abrió la posibilidad de que deje al equipo azul en la presente temporada.

Se espera que Álvaro Montero sea el arquero titular de Millonarios para el juego contra el Deportes Tolima, el cual se va a disputar el próximo viernes 2 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín.