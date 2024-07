Junta directiva de Millonarios tomó contundente decisión sobre el futuro de Alberto Gamero

Durante las últimas horas, se comenzó a rumorar en diferentes medios de comunicación que Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, tendría un ‘ultimátum’ con el equipo capitalino, esto luego de que el equipo azul obtuviera dos derrotas consecutivas y dejara un sinsabor entre todos los aficionados del equipo bogotano.

Ante los malos resultados y el poco fútbol que ha mostrado Millonarios en el segundo semestre, se comenzó a rumorar que la junta directiva de club no estaría del todo satisfecha con el rendimiento del equipo capitalino, motivo por el cual, la continuidad de Alberto Gamero estaría en duda.

Junta directiva respalda el proceso de Alberto Gamero

Tras los rumores que se presentaron en las últimas horas, César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, informó que por ahora la junta directiva del club tienen la confianza plena en Alberto Gamero y no le han dado ningún ultimátum como se había dado a conocer en los diferentes medios de comunicación.

“Alberto Gamero cuenta con todo el respaldo de la junta directiva de Millonarios (…) A mí la junta directiva me dice que no le dieron dos partidos, que no lo ha preavisado, eso sí, hay una presión e inconformidad por la manera en la que el grupo de jugadores está rindiendo”, aseguró el periodista en mención.

Además, dejó claro que el inconformismo de la junta directiva es más del rendimiento de algunos jugadores, quienes desde el semestre pasado han tenido un nivel paupérrimo y que han perjudicado seriamente los objetivos del club, por lo que se podrían presentar modificaciones en el compromiso juego de Millonarios.

“Ese respaldo tiene que ser una advertencia al grupo de jugadores, porque es el que el problema de Millonarios no es solamente Alberto Gamero, lo de los jugadores es lamentable (…) Ya a (Andrés) Llinás lo sentaron en el partido anterior, jugó (Sergio) Mosquera; Juan Pablo Vargas se está haciendo gol por partido; lo de (Danovis) Banguero, el hombre nada que arranca; (Delvin) Alfonzo tiene que mejorar su nivel, no es ni la sombra de lo que fue el primer semestre; en el sector de volantes también hay deficiencias y arriba hay un enredo con el tema de los dos nueves que no ha podido resolver el profesor Gamero”, agregó el periodista.

Alberto Gamero habló de su continuidad en Millonarios

Luego de la derrota contra Alianza en Valledupar, Alberto Gamero se refirió a su continuidad en Millonarios, dejando claro que es consciente del momento que se está viviendo, pero que con trabajo se puede salir de esta crisis que está viviendo el conjunto azul en el inicio del segundo semestre.

“No vivo con preocupación, vivo con deseo de trabajar, esto es de trabajo, si me voy preocupado lo que hago es preocuparlos a ellos. Ellos saben que debemos mejorar, que cometimos errores, yo la verdad, al contrario, a medida que pasa el tiempo me siento más fuerte y más a gusto con ellos porque los voy conociendo más. Tengo más alegría, más satisfacción y más deseo de seguir aquí. Esto es de perder uno o dos partidos, nos ha pasado y a todos nos hemos metido”, afirmó Gamero.