Osorio, en son de paz con Tulio Gómez: "Reconozco que me he pasado de tono"

Los últimos días han sido de alta tensión en América de Cali. El presente deportivo del equipo y su nivel en cancha han desencadenado una guerra de frente y sin tapujos entre Tulio Gómez (máximo accionista) y Juan Carlos Osorio (entrenador), quienes han señalado al otro por la situación.

Desde hace tiempo la relación entre las directivas y el cuerpo técnico no es buena y varios detalles lo fueron revelando. Primero, las continuas reuniones a final de año para definir el futuro de Osorio y luego, las declaraciones de Gómez a inicios de la temporada, en donde aseguró que el DT ya no estaba dentro del comité deportivo que se encarga de tomar decisiones en cuanto a refuerzos y salidas del club. Insólito.

Juan Carlos Osorio apunta a la directiva

Pero el último remolino que avasalla las toldas americanas surgió el último domingo. Luego de la derrota con Junior de Barranquilla, Osorio criticó (y con razón) la confección de la plantilla para esta campaña, en la que además de Liga BetPlay, América afrontará Copa Sudamericana, pero aclaró que asumirá toda la responsabilidad de lo que ocurra.

"Trataremos de llegar a los cuadrangulares, creo que continuaremos trabajando con el grupo que hay, como diría el ‘mago’ More: esto es lo que hay y yo creo que estamos utilizando bien lo que tenemos, ese es el proyecto deportivo en el que creemos y al que le queremos apuntar", declaró el entrenador en rueda de prensa.

"Todavía tenemos falencias producto de jugadores muy jóvenes, que no tienen muchos partidos en profesionales y menos en un club grande o con historia como América. Reitero, creo que estamos utilizando el recurso humano que se nos dio de la mejor manera", agregó.

La respuesta de Tulio

El tema no terminó ahí, Tulio Gómez quedó indignado por lo dicho por el técnico y salió públicamente a cuestionar el plan de trabajo de Osorio y hasta incluso, le puso fecha de caducidad en América de Cali.

"Me cayó muy mal la frase del profe Osorio cuando dijo que esto es lo que hay. Hay muy buen material humano en el equipo, pero falta gestionarlo mejor (...) Le dijo a las barras y a un periodista que si no era campeón se iba. Tenemos que pensar en técnico para el otro semestre. Él si queda campeón se va y sino queda campeón, también se va", sentenció el directivo en diálogo con el programa Zona Libre de Humo.

Lo último de Osorio: le bajó la temperatura al ambiente

Ahora, Juan Carlos volvió a ofrecer declaraciones, pero esta vez, para bajarle la temperatura al ambiente y pidió disculpas por exponer a los jugadores ante el público.

"Reconozco que me he pasado de tono en algunas ocasiones y ya se lo reconocí a mi jefe, pero la única intención que me mueve para quedarme en América es el querer ganar un título con el equipo", comentó el DT en rueda de prensa este viernes previo al partido de liga contra Once Caldas.

Y añadió: "A mi me llamó un periodista y con el respeto que todos se merecen, le respondí una pregunta casual que me hizo y eso originó mucha noticia (...) lo único que puedo decirles es que respeto a don Tulio, a doña Miriam y a Marcela porque son empresarios exitosos y si se presenta una discrepancia, lo veo normal como se puede dar en cualquier otra empresa".

En cuanto a su continuidad o no al frente del América para la próxima temporada, Osorio dijo que por el momento seguirá concentrado en su tarea de convertir al plantel en un equipo competitivo para pelear por los títulos en disputa y que al final, respetará las decisiones de la directiva.

"La decisión final la toman ellos, porque son los que invierten. Yo tengo una responsabilidad y es proteger el proyecto deportivo. Lo único que puedo decirle al hincha del América es que lo que me aferra al equipo es la intención de ganar un título, pero acá pelea no hay", cerró.