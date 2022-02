"Resultado saca técnico": hinchas de Nacional piden salida del DT tras derrota en Libertadores

El Olimpia, "rey de copas" de Paraguay, sacó de la galera un valioso triunfo 3-1 contra el colombiano Atlético Nacional, en un vibrante partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022 disputado en Asunción el jueves.

El conjunto franjeado guaraní anotó por intermedio de Alejandro Silva y Fernando Cardozo, a los 7, 81 y 90+2 de juego.

El verdolaga de Medellín descontó a través de Jarlan Barrera, a los 46 minutos.

El partido revancha por la serie se jugará en Medellín el próximo jueves.

"Considero que este es un grupo profesional que tiene capacidad. La mayoría de los jugadores son de experiencia y los jóvenes saben en qué equipo están. Valoramos muchísimo lo que Daniel nos entrega, pero pienso que lo de esta noche especialmente fue más un tema colectivo de no poder seguir progresando lo que estábamos desarrollando", afirmó el entrenador Alejandro Restrepo en rueda de prensa tras el partido.

Sin embargo, en las redes sociales los hinchas no le perdonaron al entrenador esta nueva derrota y muchos afirmaron que fue un resultado “saca técnicos”.

Restrepo/Nájera/Piscisjaja hoy mismo deberían irse. No tienen la capacidad de dirigir este equipo. Hoy el contexto los superó y no estuvieron a la altura. Encerraron el equipo y no fueron capaces de oxigenarlo. Nacional es muy grande para estos 3 incompetentes.