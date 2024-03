¿Se rompe la familia? La fuerte discusión pública de Tulio y Marcela Gómez por Lucas González

En América de Cali todavía no hay calma a pesar de haber alivianado un poco la tensa situación deportiva que atraviesa el equipo. El sábado le ganó a Alianza FC y cortó con una larga racha de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria.

A pesar de eso, el malestar de la hinchada con los directivos sigue latente, el principal motivo ha sido la designación de César Farías como entrenador, pues aunque al principio no fue tomada con malos ojos, con las semanas solo ha generado críticas por la muy pobre imagen futbolística que ha mostrado en los partidos y por el bajo nivel que tienen varios jugadores, en parte, condicionado a los planteamientos tácticos.

Ese rendimiento de América ha provocado que en redes sociales se recuerde a Lucas González, quien ahora sí está siendo bien valorado por la hinchada a pesar de que en el pasado semestre lo criticaron con fuerza cada vez que perdía pese a que el equipo sí tenía clara una identidad de juego y en varios partidos sometía a los rivales.

Discusión en directiva de América por Lucas González

Sin embargo, una parte de la prensa de Cali continúa quitándole créditos a González y ante los comentarios de la hinchada que lamentan su salida, han aparecido en redes sociales con rumores para desprestigiar al entrenador. Por ejemplo, el periodista Jaime Dinas no ha escatimado oportunidad para arremeter contra Lucas y asegurar que tenía malos manejos en el camerino y algunas malas prácticas con los directivos.

Ante esos rumores, Tulio Gómez decidió romper el silencio y publicó un trino en su cuenta de X defendiendo al exadiestrador 'escarlata', limpiando su imagen y dejando claro que nunca hubo malos manejos y explicando que su salida se debió netamente a diferencias conceptuales en el juego. Además, dejó abierta la posibilidad para su regreso en un futuro.

"Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González, quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América, demostró profesionalismo e impecable honorabilidad. Las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas para Lucas si en el futuro nuestros conceptos se alinean", escribió el máximo accionista del club.

El comentario de Tulio Gómez generó un consenso entre la hinchada de América que estaba celebrando el triunfo, por fin, frente a Alianza, pero la calma duró poco y en contados minutos apareció un huracán que sacudió el ambiente en la cúpula directiva del club.

Marcela Gómez desmintió a Tulio y arremetió contra Lucas

Marcela Gómez, presidenta de América de Cali e hija de Tulio, apareció también en redes sociales para referirse a los rumores con Lucas González, y contrario a su padre, los ratificó y apuntó contra el entrenador. La directiva reveló que el representante del DT bogotano desde hacía tiempo tenía mucha injerencia al interior de la institución con jugadores representados y asistiendo incluso a los entrenamientos y paseándose por la sede deportiva.

"Lamento desmentirlo Don Tulio, pero en la presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas", publicó Marcela en una historia de Instagram.

El revuelo no tardó en llegar. En pocos minutos se sacudió todo el ambiente en América de Cali y el furor de la victoria y de romper la racha de siete partidos consecutivos sin ganar pasó a un segundo plano. Horas después, ambos dirigentes borraron las publicaciones de sus respectivos perfiles.