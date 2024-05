Turistas brasileños y estadounidenses varados en Colombia tras ser víctimas de robo en Medellín y Cartagena

En las últimas horas se conocieron dos casos de robo a extranjeros en hechos aislados y bajo modalidades distintas. Las víctimas en Medellín son dos brasileños que quedaron sin nada. El otro hecho se presentó en Cartagena, donde una pareja de esposos fue atacada por delincuentes en vía pública.

En ambos casos los turistas perdieron sus pasaportes por lo que quedaron varados para regresar a sus países de origen. Denuncian traban en el proceso por su nacionalidad.

Brasileños robados por mujeres de app en Medellín

Varados en Medellín están dos turistas extranjeros que llegaron desde Brasil y que denunciaron que fueron víctimas de dos mujeres que los contactaron a través de una plataforma de citas.

De acuerdo con la versión de los turistas, estuvieron con ellas en un apartamento ubicado en el sur de la ciudad y, al parecer, estas los habrían drogado. Amir Adamauri, una de las víctimas del robo relató lo que ocurrió:

Nos robaron nuestros celulares, nuestros laptops, dinero, pasaportes todo.

Turistas estadounidenses atracados en Cartagena

El de los brasileños no sería el único caso de robo a extranjeros en las últimas horas. También un ciudadano estadounidense y su esposa fueron víctimas de un atraco en el centro histórico de Cartagena.

“Saca un arma, le apunta directamente a la cabeza de él y cuando intenta reaccionar ya le habían quitado la cangurera que él llevaba”, relató Paola Rodelo, esposa de la víctima de atraco.

Perdieron sus documentos y ahora no pueden salir del país. Aseguraron que las autoridades no recibieron la denuncia porque el joven no es colombiano. Esperan que en Barranquilla puedan ser atendidos por la Embajada de Estados Unidos.