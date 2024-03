¿Qué se dijeron? 'Mane' Díaz se juntó con Erling Haaland y son furor en Inglaterra

El mundo del fútbol estaba avisado que este fin de semana se iba a paralizar alrededor de un partido. Liverpool y Manchester City se enfrentaban en un duelo clave en la carrera por el título de la Premier League. La expectativa estaba a millón y no defraudaron, lo que se jugó fue un verdadero partidazo.

Paradójicamente el resultado final no fue favorable para ninguno de los dos. Con el empate 1-1, los 'reds' perdieron el liderato en soledad de la tabla y ahora lo comparten con Arsenal, pero los 'gunners' se treparon a la cima por mejor diferencia de gol. Final de temporada de infarto.

En Colombia, el partido generaba mucha emoción por lo que podía hacer Luis Díaz. Al final, el guajiro fue uno de las figuras de la cancha, pero también sobresalió por dos fallos claritos que pudieron terminar en gol y darle los tres puntos a Liverpool para afianzarse en el liderato, pero pudo salvar su imagen con unas jugadas magistrales a puro talento que hicieron vibrar a todo Anfield.

Pero Luis no es el único Díaz que es furor en Inglaterra. Como lo ha sido desde que se asentó en dicho país tras su secuestro a finales del año pasado, Luis Manuel Díaz, padre de 'Lucho', no ha dejado de ganarse el cariño de todos los ingleses.

Como ya es costumbre, el popular 'Mane' estuvo presente en uno de los palcos de Anfield para acompañar a su hijo y alentarlo en este crucial partido. De hecho, las cámaras de la transmisión lo enfocaron en un par de oportunidades y quedó demostrado que estaba viviendo el encuentro con muchísimo nerviosismo.

Después del partido las revoluciones bajaron y a pesar que en Liverpool hubo lamento por perder la chance de no quedarse con los tres puntos para mantener el liderato, el que se relajó por un momento fue el propio Mane Díaz, quien tuvo un tremendo encuentro a la salida del estadio: ni más ni menos que con Erling Haaland.

Horas después de terminarse el encuentro se filtró una foto en redes sociales de Mane posando junto con el estelar delantero noruego y se ve cómo si le estuviera diciendo algo, pero no se conoció ningún video que diera más detalles del tremendo encuentro.

Papa Diaz and Erling Haaland.

He was shocked by the height difference😀 pic.twitter.com/5U6P8fFRHe