Jerarquía: América ya tendría un candidato firme si llega a salir César Farías

América de Cali está en estado de 'shock'. Tras un muy buen semestre de la mano de Lucas González el semestre pasado conformado un estilo de juego que agradaba el paladar del hincha y de los aficionados del FPC, ahora no queda ni la sombra con la llegada de César Farías.

El ciclo del DT venezolano no es para nada alentador. En nueve partidos dirigidos completa un saldo de dos victorias, tres empates y cuatro derrotas, para un balance de nueve puntos de 27 posibles. A eso hay que sumarle la pobre imagen que deja el equipo en cancha. A nivel colectivo no hay conceptos ni identidad clara y la mejoría parece cuesta arriba.

¿Se acerca el fin de ciclo de César Farías en América?

De hecho, este miércoles Farías tiene una prueba de fuego para no debilitar su continuidad en América. Debe ganarle a Alianza FC para avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y no firmar un fracaso que podría prender las alarmas de fin de ciclo. El muy mal inicio de la temporada ha empezado a causar ruido en las oficinas de los directivos y ya manejan alternativas por si el actual entrenador no levanta la curva de rendimiento.

En América estaban convencidos de que la mejor solución al desatino de haber despedido a Lucas González era contratar a un entrenador de experiencia y jerarquía capaz de garantizar una mejora. El apuntado era Ricardo Gareca, pero ante su negativa, el único de aceptable hoja de vida con posibilidades reales para el 'escarlata' era César Farías. Sin embargo, en caso de prescindir del venezolano, en el club volverían a apostar por otro nombre fuerte.

América estaría pensando en Gabriel Milito si sale Farías

Con Gareca descartado por su reciente firma en la Selección de Chile, los directivos del elenco caleño estarían interesados en Gabriel Milito, quien está sin equipo desde agosto después de renunciar a Argentinos Juniors por sentirse agotado de la exigencia que requiere dirigir y ganar.

De acuerdo al diario AS, el nombre del exdefensor del Barcelona fue acercado a América de Cali y gustó entre los directivos. Aún no hay alguna negociación formal a la espera de resolver el futuro de César Farías, pero podrían avanzar en caso de que en algún momento decidan terminar su ciclo.

Gabriel Milito comenzó su carrera como entrenador en 2015 con Estudiantes de La Plata y luego pasó por Independiente, O'Higgins de Chile y Argentinos Juniors. Aunque no ha ganado todavía su primer título como DT, su estilo de juego ha marcado la diferencia en Argentina y ha llegado a ser catalogado como uno de los mejores entrenadores de la nueva sangre de ese país por la impronta que deja en sus equipos.