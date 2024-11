🔴EN VIVO🔴América de Cali vs. Once Caldas: ¡Partidazo en el Pascual Guerrero!

Este domingo 24 de noviembre, América de Cali recibirá a Once Caldas para disputar un duelo correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Ambas escuadras están urgidas de un triunfo para no perderle pisada a Junior de Barranquilla, por lo cual se prevé un duelo electrizante en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Los 'escarlatas' irán en busca de sus primeros puntos en el Grupo B luego de haber perdido 1-0 contra el 'tiburón' en el Metropolitano. El equipo comandado por Jorge 'Polilla' da Silva no tuvo suerte en la capital atlanticense y sacó a Jefferson Martínez como la gran figura. La 'mecha' tendrá que obtener un buen resultado en casa para seguir soñando con la gran final.

Por su parte, Once Caldas no pasó del empate (0-0) contra Deportes Tolima. La escuadra dirigida por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera no atraviesa su mejor momento deportivo, pues lleva seis partidos sin conocer la victoria (tres derrotas y el mismo número de empates). El 'blanco blanco' buscará sumar en la 'sucursal del cielo' para escalar posiciones en la zona.

Estos equipos se enfrentaron en la fecha 19 del 'todos contra todos' y el conjunto vallecaucano se impuso por un contundente 3-0 para reclamar uno de los puntos invisibles. Adrián Ramos se reportó con un doblete, mientras que Duván Vergara liquidó el compromiso. James Aguirre le atajó un penalti a Pipe Gómez y Jorge Soto le aplicó la misma dosis a Róger Torres.



América de Cali vs. Once Caldas: posibles formaciones

Jorge 'Polilla' da Silva plantearía esta alineación vs. Once Caldas

Arquero: Jorge Soto.

Jorge Soto. Defensas: Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Brayan Medina y Edwin Velasco.

Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Brayan Medina y Edwin Velasco. Volantes: Éder Álvarez Balanta, Franco Leys y Josen Escobar.

Éder Álvarez Balanta, Franco Leys y Josen Escobar. Atacantes: Duván Vergara, Adrián Ramos y Cristian Barrios.

Hernán Darío 'Arriero' Herrera y su potencial '11' vs. América de Cali

Arquero: James Aguirre.

James Aguirre. Defensas: Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett y Juan Patiño.

Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett y Juan Patiño. Volantes: Jefry Zapata, Alejandro García, Iván Rojas y Michael Barrios.

Jefry Zapata, Alejandro García, Iván Rojas y Michael Barrios. Atacantes: Dayro Moreno y Lucas Ríos.

América de Cali vs. Once Caldas: cuerpo arbitral

Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).

Jhon Hinestroza (Chocó). Asistente Nro. 1: Richard Ortiz (Quindío).

Richard Ortiz (Quindío). Asistente Nro. 2: Víctor Wilches (Boyacá).

Víctor Wilches (Boyacá). Cuarto Árbitro: Diego Ulloa (Valle).

Diego Ulloa (Valle). VAR: John Perdomo (Huila).

John Perdomo (Huila). AVAR: Never Manjarrez (Córdoba).

América de Cali vs. Once Caldas: hora y dónde ver