Cadavid habló de su futuro deportivo tras salir del DIM: “Quiero llegar a un club donde me quieran”

A pesar de estar convocado en el último compromiso en la Copa Libertadores, Andrés Cadavid dejó las toldas del Independiente Medellín, luego de que se diera a conocer que el experimentado defensa no iba a ser tenido en cuenta por Alfredo Arias, entrenador uruguayo que llegó al ‘Poderoso’ durante la presente temporada.

Tras darse a conocer la salida del equipo antioqueño, Andrés Cadavid habló con el Alargue de Caracol Radio de lo que será su futuro deportivo y contó algunos detalles de lo que fue su salida del Independiente Medellín, dejando claro antes de que llegara Arias su futuro ya estaba definido por las directivas.

“Ya había una decisión tomada. El profe cuando llegó ya había dicho que yo salía de la institución hacia otro equipo, entonces ya había armado su proyecto. Yo ya sabía, de tiempo atrás, que esto iba a llegar. Igual, había que seguir entrenándose de la mejor manera”, afirmó el defensa central sobre su salida del DIM.

De igual forma, aseguró que salió del equipo con buenas relaciones con las directivas del Independiente Medellín y que la decisión que se tomó fue por el bien de la empresa, pero dejó grandes amigos dentro de la institución.

“Yo no me he caído con Don Raúl (Giraldo), es parcero mío. Daniel (Ossa) también, el presidente. Es un gran amigo. Ellos son excelentes personas. Son cosas que uno tiene que saber manejar. Es un equipo de fútbol, una empresa donde se toman decisiones y es normal. Contento y feliz por como se dio mi salida de la mejor manera. Dejó unos amigos. Entender que de una u otra manera las cosas pueden ser mejor así”, aseguró el defensa central.

Futuro de Andrés Cadavid

Además, el defensor antioqueño afirmó que tiene que varias posibilidades en el fútbol colombiano y en el exterior, pero que la decisión se basará pensando en su familia, quienes se encuentran en la ciudad de Medellín.

“Hay varios equipos importantes. Hay dos relevantes de Colombia. Hay varios que también tiene proyectos interesantes. También hay un equipo de la B que está dando el todo por el todo para que llegue ahí y poder jugar con ellos. Hay dos del exterior que prácticamente están preguntando por mí, pero estoy tranquilo. Lo más relevante es tomar la decisión pensando en mi hija, en hacer las cosas bien, en estar en el lugar donde me quieran y sientan que puedo aportar, que sientan que con mi trabajo de amor puedo darle mucho al equipo donde vaya a estar porque es lo más crucial”, afirmó el defensa central.

Vale recordar que uno de los clubes que ha mostrado interés por los servicios del antioqueño es Águilas Doradas, que al parecer ya tiene conversaciones para unirse al club que dirige Cesar Farías.