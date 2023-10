"Se termina todo": Ángel Di María anuncia su fecha de retiro de la Selección Argentina

El 2023 ha sido un año de fiesta entera para la Selección de Argentina luego de haber ganado el Mundial de Catar 2022, pero a poco a poco la realidad va tocando la puerta y las duras noticias podrían no tardar en llegar.

Si bien es cierto que hay una sangre nueva que muy temprano empezó a abrir una página como generación dorada en la 'albiceleste' y a la le quedan muchas historias de gloria más por contar, los 'cracks' consagrados fueron determinantes para alzar el título en Doha, y esos son los que empiezan a meditar su fin de ciclo.

Aunque faltan tres año, desde hace meses se habla de la incertidumbre de si Lionel Messi disputará o no el Mundial de 2026, e incluso, el propio '10' ha manifestado en diferentes momentos que lo más probable es que no le alcance para llegar, pero que no se adelanta a tomar una decisión tan pronto y espera ver todo a su tiempo.

Ángel Di María anuncio la fecha de su retiro de la Selección Argentina

Pero el que ya le puso fecha de vencimiento a su etapa en la Selección de Argentina es Ángel Di María, quien quizás, después de Messi, es el jugador más importante del siglo en la 'albiceleste'.

En diálogo con el programa argentino Todo Pasa, Di María confesó que "es la Copa América y se termina, es lo último". Argumentando que a sus 35 años de edad ya es tiempo para abrirle la puerta del todo a los jugadores jóvenes que con el Mundial ya demostraron que están a la altura para liderar una nueva etapa dorada en la selección.

"Vine a Benfica y me da la posibilidad de poder seguir en la Selección, de seguir estando, de estar en un buen nivel, y me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo lo posible por estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección (...) Ojalá se me dé de poder ir a estar Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última", añadió.

"ES LA COPA AMÉRICA Y SE TERMINA PARA MÍ" 🥺



Reviví la nota completa con Di María 🔗 https://t.co/KDp4ItSn3t pic.twitter.com/ACNP8Lpy5Y — Todo Pasa (@todopasa1043) October 17, 2023

Di María también confirma que regresará a Rosario Central

Con esto, Di María también comentó que se acerca su fin de ciclo en Europa y que lo más seguro es que se dé en junio de 2024. Es decir, termina la Cop América y no solo saldrá de la Selección Argentina, sino también de la élite del fútbol, pero no se retirará, sino que regresaría a su país para cumplir el sueño de volver a su primer amor, Rosario Central.

"En mi cabeza siempre estuvo, como estuvo siempre volver al Benfica, está siempre volver a Central. "Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien y creo que estoy en plenitud todavía. El contrato acá se me termina en 2024 y esa opción está", sentenció.