Banco Central de Argentina le haría un gran homenaje a Lionel Messi

La locura del pueblo argentino por la obtención de la tercera estrella no para, pues luego de la gran caravana que se realizó en Buenos Aires, ahora el Banco Central Argentino estaría mirando la posibilidad de hacer un homenaje a Lionel Messi, uno de los artífices de que el pueblo ‘gaucho’ volviera a gritar campeón mundial.

Durante las últimas horas, se dio a conocer que el Banco Central Argentino estudia la posibilidad de poner al astro argentino en uno de los billetes que circulan por todo el país sudamericano, siendo una muestra de cariño y agradecimiento por ser el capitán y líder de la ‘albiceleste’ en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Según las primeras informaciones que circulan en el sur del continente, la cara de Lionel Messi aparecería en la primera cara del billete de 1.000 pesos argentinos, siendo este el billete de mayor valor que maneja el Banco Central de la República de Argentina, mientras que en la parte de atrás estaría la fotografía de la Selección de Argentina levantando el título de la Copa del Mundo.

A penas se dio a conocer la información desde Argentina, los cibernautas comenzaron a diseñar las imágenes del posible billete de Lionel Messi, haciendo que las imágenes se convirtieran viral rápidamente, ya que esto despertaría el espíritu coleccionistas no solo del pueblo argentino sino también de todos los aficionados del ‘10’ de Argentina

Cabe recordar que esta sería la segunda ocasión que el Banco Central Argentino haga un homenaje a la Selección Argentina, pues en 1798, el Banco sacó una moneda conmemorativa por el primer campeonato mundial que obtuvo la ‘albiceleste.

