Algún día tenía que pasar: los discretos números de ‘Lucho’ Díaz contra el Arsenal

En Colombia y en Liverpool los hinchas se acostumbraron a llenar de elogios a Luis Díaz por sus grandes partidos, su magia dentro del terreno de juego. No importaba si jugaba en la Premier League, en la Champions o en alguna copa doméstica, siempre brillaba una de las estrellas del equipo de Jürgen Klopp.

Sin embargo, en el encuentro de este miércoles, en el que el Liverpool visitaba al Arsenal para ponerse al día en la Premier League, el extremo colombiano fue titular, pero no tuvo su mejor jornada desde su llegada a los ‘Reds’.

Díaz arrancó de titular por encima del egipcio y máxima figura del Liverpool, Mohamed Salah. El extremo colombiano, en medio de la movilidad que pide Klopp a sus atacantes, estuvo en todo el frente del ataque. Se le vio por derecha e izquierda, intercambiando con Sadio Mané, y a veces llegaba como un ‘9’, al lado de Diogo Jota.

Pero su rendimiento no fue el mejor. El primer tiempo fue muy trabado y el Liverpool no pudo sacar el balón limpio para encontrar a sus jugadores explosivos. A veces se le veía muy solo a Díaz y no encontró esa chispa individual que se le caracteriza.

Los números de Luis Díaz en Arsenal vs. Liverpool

En total, Luis Díaz jugó 56 minutos del partido, antes de darle paso a Salah. No anotó y tampoco pudo asistir, porque poco pudo encarar o ir de frente al arco custodiado por el arquero del Arsenal.

Apenas pudo regatear dos veces en estos 56 minutos y solo ganó uno de esos duelos. Tocó 27 veces el balón y entregó 15 de 17 pases bien, números que confirman que no tuvo mucha incidencia en el juego. Perdió una vez el balón.

Sin embargo, la revancha para Luis Díaz de seguir demostrando que es un jugador cinco estrellas la tendrá el próximo domingo, cuando el Liverpool enfrente al Nottingham Forest en los cuartos de final de la FA Cup, desde la 1 p. m.