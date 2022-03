¡Sigue deslumbrando! Arsene Wenger no se quedó atrás y elogió al colombiano Luis Díaz

Siguen los elogios para el delantero Luis Díaz, quien ha sido el jugador sensación en Inglaterra, teniendo en cuenta sus grandes actuaciones con el equipo de Kloop, ya que, desde su llegada, ha dejado que hablar tanto en la prensa inglesa como en las leyendas de la Premier League.

En esta oportunidad el encargado de dar declaraciones favorables al guajiro es el entrenador Arsene Wenger, ahora al mando del Arsenal y que previo al juego frente al Liverpool, dio a conocer la opinión que tiene sobre el colombiano y de lo peligroso que puede ser el ataque del equipo de Kloop con el cafetero.

"No se puede descartar por completo. Todavía es posible para el Liverpool. Yo diría por haber comprado a Luis Díaz. Me gusta él. Es móvil, pelea, parece que puede marcar goles. Es un jugador de fútbol moderno y, en general, sí, debo decir que me gusta mucho", agregó el entrenador en diálogos con Bein Sports.

El juego que se disputará este miércoles será uno de los más llamativos en la jornada de Premier League, ya que estos dos equipos necesitan sumar los tres puntos para sus aspiraciones, El Liverpool, necesita ganar para acercarse al Manchester City y poder seguir soñando con el título de la Premier League.

Mientras que, por otro lado, el Arsenal necesitan obtener un buen resultado en condición de local, no por la lucha del título, sino por obtener un puesto en lo que será la próxima Champions League, ya que, se ubica en la cuarta casilla con 51 a tan solo un punto del Manchester United que en este momento está en la Europa League.

Calendario de Luis Díaz en los próximos días

El colombiano ha logrado anotar en 2 oportunidades en la Premier League, y comienza a ser una pieza clave en el esquema de Kloop, además de tener un calendario apretado, teniendo en cuenta que luego del juego frente al Arsenal, comenzará a pensar en el juego de la FA Cup frente al Nottingham Forest y, luego tomar un vuelo rumbo a Barranquilla para unirse a la Selección Colombia.