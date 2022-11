Secretos ocultos en el desierto: ¿Qué razones hay detrás de la negativa de artistas para asistir a Catar 2022?

El Mundial de Catar 2022 es la fiesta más esperada del fútbol. Los fanáticos del deporte aguardaron por cuatro años la realización de este certamen, y ahora está a punto de empezar con el partido entre Catar y Ecuador el próximo 20 de noviembre. El juego irá acompañado de todos los espectáculos, presentaciones de artistas y parafernalia característicos de un evento de tal magnitud, pero hay algunos que decidieron ausentarse a la fiesta, y no precisamente futbolistas.

Colombia no participará en el Mundial en el aspecto futbolístico, pero iba a tener una representación de primer nivel en Catar, esto debido a la presencia de artistas de esta tierra como Shakira, J Balvin y Maluma. Principalmente, la participación de la cantante barranquillera era la que más ruido generaba, esto debido a su historial con los mundiales de fútbol en el pasado. Sin embargo, todo indica, a falta de la confirmación oficial por parte de la artista, que no viajará a Medio Oriente para presentarse en la cita mundialista.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, señaló Adriana Dorronsoro, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’.

Tan solo algunos días atrás, la artista británica Dua Lipa había anunciado que rechazaba participar en los espectáculos en Catar 2022, ¿cuál fue su razón? La vulneración de los derechos humanos en el país anfitrión del campeonato.

“Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos”, indicó Dua Lipa en sus redes sociales.

Irrespeto por los derechos humanos en Catar

El tema de los derechos humanos en Catar ha estado bajo la lupa desde el momento en el que se anunció que el país asiático sería la sede del Mundial en el 2010. Ya se conoce gracias a libros, documentales, reportajes y demás cómo se concedió a Catar este honor: uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del fútbol. Pero eso es otro tema totalmente distinto. Vale la pena refrescar la memoria sobre algunas prohibiciones que hay en la sede de la máxima fiesta del fútbol.

La homosexualidad es un pecado en este país. Las autoridades de Catar consideran esto un delito, el cual puede otorgar hasta cinco años de cárcel. El Gobierno de los anfitriones señaló que las personas de la comunidad LGTBIQ+ podrán ir a Catar durante el Mundial, pero que no pueden tener muestras de afecto en público. Esto aplica también para parejas heterosexuales. Además, las reglas del país prohíben que las personas puedan tener relaciones sexuales si no están casados.

Como si fuera poco, Khalid Salman, exjugador de la selección catarí de fútbol y embajador del Mundial, soltó la siguiente frase hace pocos días: "La homosexualidad es un daño mental", y señaló que la comunidad mencionada es bienvenida, pero "deben adaptarse a nuestras reglas".

En forma de protesta en contra de estas condiciones que impone Catar para las personas, el mundo del fútbol se ha pronunciado. En lo que debería ser el evento más importante en la historia del país, algunos de los protagonistas han expresado su inconformismo de distintas maneras.

Apoyando a las personas de la comunidad LGTBIQ+, la selección de Estados Unidos decidió incorporar su bandera en el escudo del equipo nacional. Los tradicionales azul, rojo y blanco cambiaron para tener la bandera arcoíris en su lugar. Este escudo no estará en la camiseta del equipo, pero si está ya en la sede base de la selección en el estadio Al Gharrafa.

Siendo el fútbol el deporte más popular del mundo, y que busca incluir a todos los fanáticos sin importar su orientación sexual, política o religiosa, el mensaje que manda la selección de Estados Unidos es uno contundente contra las costumbres cataríes.

Neil Buethe, jefe de comunicaciones de esta selección señaló en una entrevista con el Daily Mail que “nuestro escudo con el arcoíris tiene un rol importante sobre la identidad del fútbol en Estados Unidos (…) Como aproximación nuestra a cualquier partido o evento deportivo, incluimos siempre esta bandera de arcoíris para mostrar nuestro apoyo y aceptación a la comunidad LGTBIQ. Además, buscamos promover un espíritu de inclusión y brazos abiertos a todos los fanáticos alrededor del mundo”.

Y como si la libertad de expresión no estuviera lo suficientemente limitada en Catar, la religión es otro aspecto que rige como ley en el país organizador del Mundial. El Islam es la religión principal en esta zona del mundo, y el Corán establece muchas cosas en el país árabe. Es tan estricto el control religioso que no está permitido el ingreso de libros religiosos que no sean el Corán al país. Para personas que sean creyentes de fe católica, cristiana u otra religión, está prohibido llevar la Biblia. Cabe resaltar también que a las mezquitas del país está prohibida la entrada si no se es seguidor del Islam. El marcador en este momento para el partido de Catar vs. Libertad de expresión y culto es de 2-0 para los locales, y no cambiará.

Dinamarca y sus problemas con Catar

Otro de los protagonistas que ha expresado su inconformismo con la situación de derechos humanos en Catar es la selección de Dinamarca. El equipo europeo presentó algunos meses atrás las que serán sus camisetas para el torneo, fabricadas por la marca de ropa Hummel, pero a primera vista, pareciera la camiseta de fútbol más simple de la historia.

En las tres equipaciones (roja, blanca y negra), a duras penas, se puede visibilizar el escudo de Dinamarca, así como el logotipo de la marca. La razón de esto fue explicada por la marca, y es que no quieren que Hummel ni Dinamarca estén asociados con Catar, un país que no respeta los derechos humanos.

Denmark’s kit supplier Hummel released a statement on their 'toned-down' design being a protest of the World Cup in Qatar:



'We don’t wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.'



The third kit is all black to represent mourning. pic.twitter.com/TZKvKbmmZR — B/R Football (@brfootball) September 28, 2022

“No queremos ser visibles durante un torneo que le ha costado la vida a miles de personas”, señaló la marca. Esto lo hacen como forma de protesta en contra de los trabajadores que perdieron la vida construyendo los estadios e infraestructura del país para el Mundial. A pesar de que las autoridades de Catar niegan que esto ocurriera, varios reportajes en el mundo han demostrado lo contrario.

Lea además: J Balvin no irá al Mundial de Catar 2022

Y sumado a esto, en los días recientes se ha hecho viral un video en redes sociales donde un periodista de nacionalidad danesa se encuentra grabando en las calles de Catar para una cadena de televisión de su país. Sin embargo, en medio de la grabación, aparecen algunas personas locales a impedir que siga grabando. Se oye una discusión, e incluso lo amenazan con romperle la cámara. Una demostración más de la total ausencia de libertades que hay en el país.

Danish reporters being asked to stop filming in Qatar. pic.twitter.com/oDmLwMjU2T — World Cup Updates (@wc22updates) November 16, 2022

¿Por qué los futbolistas no se pronuncian al respecto?

Las críticas al Mundial de Catar también han llegado por parte de campeones mundiales. Phillip Lahm, legendario jugador de Alemania, quien levantó la copa del mundo en el Mundial de Brasil 2014, ha sido crítico de la situación de derechos humanos en el país anfitrión del campeonato. Afirmó que no asistirá al Mundial como parte de un boicot.

“En el futuro, los derechos humanos deben convertirse en un criterio indispensable en grandes escenarios deportivos (…) Qatar ha hecho avances ante las críticas de los fanáticos y las investigaciones de los medios al ratificar algunos acuerdos bajo el derecho internacional e introducir el salario mínimo. Pero las personas homosexuales aún están criminalizadas, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y la libertad de prensa y de expresión están restringidas” escribió el exfutbolista en una columna para el diario The Guardian.

Sin embargo, queda la duda sobre por qué los jugadores no han boicoteado el Mundial de Catar 2022. Si bien hay críticas a los artistas que se presentarán en el campeonato, así como a los que no lo harán, también se ha cuestionado esto a los futbolistas. ¿Cuál es la razón por la que los jugadores no han dicho nada al respecto? Esto es algo que solo ellos podrán contestar.

Se puede inferir que buscan dejar el deporte y la política y demás temas totalmente separados. Una cosa es el fútbol y otra es el irrespeto por los derechos humanos. Esto puede ser resumido, de cierta forma, con la histórica frase que Diego Maradona dijo en su retiro del fútbol: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.