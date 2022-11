No es Shakira: Catar 2022 estará a la altura gracias al trabajo de una colombiana

La Selección Colombia no dirá presente, pero el país estará bien representado en Catar 2022. Luis Fernando Suárez dirigirá a la Selección de Costa Rica, el samario Jesús Ferreira fue convocado para jugar con Estados Unidos y, fuera de las canchas, Maluma ofrecerá un pequeño show el próximo domingo en la ceremonia de apertura del Mundial.

Sin mucho bombo, hay varios colombianos más que son fundamentales dentro de la estructura de la organización del evento que durará casi un mes. Sin ellos, el rompecabezas no estaría completo y el armado de la Copa sufriría algunos pormenores.

Paola Castro es una de las encargadas para que todo en Catar 2022 suceda a la perfección y su responsabilidad es bastante alta. La nacida en Ibagué es la directora del Programa de Juventudes del Mundial (Youth Programme Project Manager). Es decir, ella coordina a todos los voluntarios locales y extranjeros menores de edad que fueron seleccionados para participar en los diferentes espacios de la Copa del Mundo.

Castro estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en Bogotá, pero apenas terminó sus estudios salió del país para hacer un posgrado en Washington, en donde trabajó en temas relacionados a Latinoamérica y paz. En 2009 su vida y carrera tomó un cambio cuando se fue a vivir a Catar para trabajar en la Qatar Stars League, primero en el departamento de Eventos y Relaciones Públicas, y después como Especialista de Patrocinios, cargo que desempeñó hasta mayo pasado antes de asumir el nuevo rol en el Mundial.

A su cargo en Catar 2022 tendrá a alrededor de 3.800 menores de edad provenientes de todo el mundo, incluyendo Colombia. Paola Castro sabe que está frente al reto más importante de su carrera profesional y está preparada para asumirlo, aún cuando en un principio no imaginó estar en donde está hoy en día.

Paola Castro, la colombiana detrás de Catar 2022

Explíquenos por favor en qué consiste el programa joven de Catar 2022

El Programa de Juventudes del Mundial de Fútbol de Catar se basa en un conjunto de activaciones con niños de edades que oscilan entre los 6 a los 17 años, quiénes realizan diferentes actividades antes y durante de cada uno de los partidos dentro del evento. Ejemplo de esto, son los niños que salen tomados de la mano de los jugadores de fútbol, o los niños que portan cada una de las banderas de los países que se enfrentan o los niños recogebolas que están presentes alrededor de la cancha durante el partido, entre otros.

Mas de 60 niños y 20 chaperones, hacen parte del equipo para cada uno de los partidos, sumando más de 3,800 niños en total. Tenemos dos coordinadores en cada uno de los ocho estadios, supervisando que todo salga como está planeado. El Programa de Juventudes cuenta con un espacio específico dentro del estadio donde los niños pueden relajarse, tienen diferentes clases de juegos y un lugar para tomar sus comidas. Se hace un ensayo con el equipo de Competiciones, cuatro horas antes del partido, con el fin de que los niños sepan de antemano, cual es su lugar en el momento de la pre-ceremonia del partido y luego de las diferentes activaciones, cada participante cuenta con un tiquete que les garantiza su asiento para poder disfrutar del partido con el resto de los fans.

Este es un proyecto que personalmente me encanta y lo he podido manejar tanto en el Mundial de Clubes celebrado en el 2019, en la Copa Árabe del 2021 y ahora en el mundial del 2022.

¿Cuál es su principal función en este rol? ¿Qué objetivos tiene?

Soy la Directora de este proyecto y mi principal función es garantizar que niños entre 7 y 17 años de edad, sean parte de este programa y que cada uno de los grupos seleccionados para cada partido del mundial de futbol, sea lo más equitativo posible a nivel de género, nacionalidad, edades y cultos. Catar es un país que tiene más del 80% de su población residente, proveniente de diferentes países, así que he podido reclutar a más de 3,600 niños dentro de un proceso de selección riguroso que comenzó en febrero de este año. Mi principal objetivo es poderle dar la oportunidad a cuantos más niños sea posible para que hagan parte de este evento. Por lo tanto, decidí que para cada partido siempre haya niños nuevos, y así sean más los que cuenten con esta experiencia única que recordaran siempre.

En la mayoría de los mundiales, los Afiliados Comerciales de la FIFA son los encargados de elegir y traer sus propios niños, a que realicen las activaciones del Programa de Juventudes. Sin embargo, para el Mundial de Catar, las directivas y patrocinadores decidieron que dadas las circunstancias de limitaciones de viaje que algunas veces se han presentado en los países debido al COVID-19, esta vez era preferible tener niños residentes de Catar, para anticiparnos a cualquier problema que impidiera que los niños llegaran al país anfitrión del evento.

Los Afiliados Comerciales del Mundial proporcionan productos / servicios a cambio de ciertos derechos con relación al campeonato. Por ejemplo, para la Copa del Mundo de FIFA 2022, los Afiliados Comerciales que proporcionan valor en especie son: Coca-Cola (bebidas No alcohólicas), Budweiser (cerveza Alcohólica y no alcohólica), Taittinger (Champán y Vino espumoso), Hyundai-KIA (vehículos) y Adidas (balón oficial de los partidos; uniformes para los empleados y voluntarios del mundial; uniformes para el Programa de Juventudes; uniformes para los árbitros, entre otros).

Usted antes estaba trabajando en el área de patrocinios de la Qatar Stars League, ¿cómo llegó a liderar ahora este Programa de Juventudes para Catar 2022?

La verdad llevo mis últimos 13 años trabajando en la industria del fútbol, realmente desde que le adjudicaron el mundial a Catar en el 2010. He trabajado en proyectos para la Liga, la Federación, FIFPro, y FIFA, aunque siempre sigue siendo mi empleador el Ministerio de Cultura y Deportes de Catar. Así que, dependiendo del proyecto, simplemente por un tiempo determinado me vinculo a la organización que necesite mis servicios, y durante un periodo de tiempo, desarrollo la parte que me corresponde del evento y cumplo con mis tareas específicas. Una vez el evento es ejecutado, vuelvo a mi sitio de trabajo, aunque en realidad nunca ha habido una desvinculación permanente, simplemente realizo ambos trabajos y estoy contratada por dos organizaciones al mismo tiempo.

Actualmente, sigo haciendo parte de la Liga, pero estoy contratada con FIFA directamente desde hace un año, para llevar específicamente este Programa de Juventudes en el Mundial Catar 2022. Igualmente, cualquier tema relacionado con patrocinio en la Liga lo sigo manejando. Y como se pueden dar cuenta, incluso para el mundial de Fútbol Catar 2022, además de mi labor con el desarrollo del programa a nivel de reclutamiento, logístico, contractual y de ejecución, dada su importancia sigo manteniendo contactos directos con los patrocinadores del mundial. Justo la semana pasada tuve que redistribuir y enviar a los ocho estadios los más de 3,600 uniformes proporcionados por ADIDAS a los participantes del Programa de Juventudes.

¿Cómo es la demografía del Programa de Juventudes para el Mundial de Catar 2022?

Hasta el momento, contamos con más de 3,600 participantes, tenemos niños que representan mas de 60 nacionalidades. Hasta el día de hoy hay una participación equitativa de género y además contamos con la presencia de niños con algún tipo de discapacidad, para que ellos también puedan tener esta experiencia única que esperamos siempre recuerden con mucha alegría. Me siento feliz como mujer, madre, colombiana y latinoamericana, de haber podido hacer parte de este proyecto desde el principio para garantizar que el proceso de selección fuera justo y que la incorporación de niños en el proyecto alcanzara siempre muchos más colegios, academias, institutos, entre otros.

Como colombiana y trabajando en Catar 2022, ¿qué impacto tuvo la no clasificación de la Selección Colombia?

A nivel personal fue muy triste, porque como te comentaba anteriormente, llevo trabajando en fútbol mas de 13 años, así que tanto tiempo trabajando para ejecutar el evento más grande a nivel mundial en materia de deportes y que la selección Colombia no este acá, me llena de desconsuelo. Sin embargo, tengo tanto trabajo y tantas cosas para finalizar antes de que este mundial comience, que trato de no pensar en eso. En el programa de juventudes, tenemos niños colombianos y tengo entendido que así Colombia no haya clasificado, sí vendrá un número importante de colombianos a vivir la experiencia del mundial en Catar.

La organización de Catar 2022 ha sido foco de muchas críticas en el último tiempo, ¿cuál es la sensación de cara al Mundial? ¿Creen que Catar dejará una buena imagen?

Catar no ha sufrido críticas en el último tiempo, Catar ha tenido que hacerle frente a todo tipo de ataques, no solo a nivel mediático, desde el momento mismo que le adjudicaron el mundial de fútbol. Sin embargo, en mis 13 años viviendo acá en Catar, te puedo decir que este país siempre ha dejado una buena imagen a quien lo visita. Jamás hemos tenido una mala experiencia ni con familiares, ni amigos que han venido de diferentes lugares del mundo a vernos. Como cada uno de los países que ha sido sede del mundial, existen debilidades propias del país que lo lleva a cabo, en algunos casos los estadios casi no estaban listos para la apertura de los partidos, la seguridad para los fans era un problema, o la infraestructura no estaba terminada.

En Catar ese no es el caso, aquí todos los estadios se han probado con diferentes eventos hace más de un año y el país, aunque pequeño, ha desarrollado cosas increíbles como la terminación del metro que conecta todos los rincones del país para que los asistentes al mundial tengan incluso la posibilidad si así lo desean, de asistir a todos los partidos del día, cosa nunca antes vista. Catar es un país lindo, seguro, organizado, con un clima espectacular durante los meses del campeonato y que además lleva 12 años preparándose para este sueño de tener un mundial de fútbol por primera vez en el mundo árabe, creo que era justo que esto ocurriera.

¿Trabajar en Catar 2022 es un sueño cumplido? ¿Alguna vez se soñó trabajando en un Mundial de fútbol?

Por supuesto, trabajar en un Mundial de Fútbol es lo máximo a lo que cualquier persona que trabaja en la industria del Deporte podría aspirar. Estoy muy orgullosa de hacer parte de este proyecto desde sus inicios. Nunca me lo imaginé, ya que estudié Finanzas y Relaciones Exteriores y toda mi trayectoria profesional antes de venirme a Catar, había sido en Organizaciones Internacionales. Mi vida era otra cosa, y esos primeros años de vida laboral mientras viví en Washington D.C., estuve enfocada en Asuntos Políticos de América Latina, Paz y Desarrollo Institucional. Me encanta esa vida también y disfruté cada momento, pero cuando me llegó la oportunidad de venirme a vivir a medio oriente no me la pensé dos veces.

Creo que lo exótico, lo lejano y lo desconocido fue lo que más me cautivó. El fútbol por su parte, así no queramos, es un espacio donde confluyen un sin número de intereses, disciplinas y actores, y es por esta razón que considero que nunca he dejado mi vocación de lado y mucho menos mi experiencia en el ámbito internacional. Todos estamos muy expectantes de este mundial de fútbol, pero te aseguro que por lo menos todos los que estamos trabajando desde acá, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que este sea un evento inolvidable. El deporte y el fútbol en particular no conoce de colores, ni credos, es un espacio donde solo se vale disfrutar y es lo que queremos ofrecerle al mundo.

Como mujer y extranjera, ¿qué barreras ha tenido que pasar para llegar al puesto en el que está para Catar 2022?

Desde el 2009 que llegue a Catar, jamás he tenido ningún problema por el hecho de ser mujer y mucho menos extranjera. El fútbol sigue siendo una industria manejada por hombres y eso se puede ver claramente en todas las organizaciones concernientes a este deporte a nivel internacional. Sin embargo, aunque es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, en Catar siempre he sido bien recibida y considero que independientemente de si eres hombre o mujer, en este país te dan la razón y te dejan seguir adelante, si explicas a fondo el porque de las decisiones y tienes claro tu trabajo.

Los árabes y los latinos compartimos muchas cosas en común, tenemos muy claro el concepto de la familia y además esa familia extendida que no corresponde solo a los padres e hijos, así que tanto ellos como nosotros tenemos esas inmensas reuniones familiares en donde el compartir y ayudarnos unos a otros, es la base de todo.

En el mundo árabe se respeta mucho a las personas mayores, y aunque por tradición hay muchas cosas que nos cuestionemos como su vestuario, es parte de su cultura y considero que hay que respetarlo. Yo jamás me he tenido que cubrir el pelo, ni me he tenido que poner abaya, y siempre he podido conducir, se los cuento, para cambiar percepciones erróneas que existen todavía sobre Catar. Considero que todos podemos vivir en armonía, siempre respetando las libertades de los otros, y eso es lo que yo he tenido aquí en Catar, si no hubiera sido así, no podría haber vivido aquí felizmente tantos años.

Una última que no tiene que ver con el Mundial, pero sí con Colombia: ¿Qué imagen dejó James Rodríguez en Catar?

A nivel personal James me parece una persona maravillosa y muy humilde, hicimos una gran amistad desde que llego acá a Catar (yo soy de Ibagué y él creció allí) y siempre fue muy amable con todas las personas de la liga y los hinchas. Lastimosamente las lesiones no le permitieron tener la continuidad que tanto él como el club esperaban tener, pero cuando jugó vimos que dio lo mejor de sí. Le deseo todo lo mejor a él y a su familia.