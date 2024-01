“Vuelvo para ganar cosas con Colo Colo”: Vidal rompió el silencio tras ‘show’ con América

Luego de un par de semanas en las que el nombre de Arturo Vidal estuvo rondando enormemente el fútbol colombiano por el interés del América de Cali, en las últimas horas el mediocampista chileno rompió el silencio y decidió confirmar su llegada al Colo Colo, equipo del cual es hincha y del que le hicieron una oferta a la que no se pudo negar.

Vidal sonó de gran manera para llegar al América de Cali esta temporada. Los pronunciamientos del máximo accionista del club escarlata, de los patrocinadores y rumores que iban desvelando diferentes periodistas, hacían crecer la ilusión de los aficionados, pero este martes 16 de enero todo acabó.

A pesar de que el chileno tan solo había mencionado por encima el tema en sus ‘streams’ de Twitch, la ilusión estaba latente en todos los hinchas del América, pero este martes terminaron las esperanzas cuando la presidenta de la institución informó que el club se bajaba de esa intención al jugador tener otras ofertas.

Y es que desde Chile se mencionaba que el experimentado mediocampista tenía otras ofertas, entre ellas las del Colo Colo, equipo de sus amores y que lo vio debutar en su carrera profesional.

Vidal habla de Colo Colo

De esta manera, en la tarde de este martes el futbolista habló por primera vez sobre los distintos rumores y le dijo a algunos medios de comunicación que efectivamente todo está encaminado para llegar al equipo chileno.

“Escuché por ahí que volvía a Colo Colo porque estoy lesionado. Vuelvo porque quiero colocar a Colo Colo en donde se merece en Sudamérica. Y no me comparen más con los que han vuelto a Chile porque no es mi casa. No vuelvo a retirarme, vengo a ganar cosas”, dijo Vidal inicialmente.

“NO VUELVO A RETIRARME, VUELVO A GANAR COSAS”, Arturo Vidal. 🌀Cortesía: @adnchileradio pic.twitter.com/VymxXRqyrr — Radio Digital Colo-Colo 📻 (@ColoColoRadio) January 17, 2024

El futbolista regresó a la actividad después de varios meses lesionado y disputó un juego amistoso en Chile, por lo que se lo vio bastante contento y motivado de cara al futuro.

“Muy feliz de verdad, prácticamente cuatro meses sin jugar un partido, lo logré gracias a la gente de acá que me ayudó mucho”, sentenció.