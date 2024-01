Millonarios estaría cerca de fichar a un campeón con Nacional: Alberto Gamero ya lo dirigió

Millonarios está atravesando un momento complejo, pues su cuerpo médico confirmó tres 'bajas' para el inicio de la temporada 2024. Debido a este desalentador panorama, Alberto Gamero y las directivas 'albiazules' están en busca de un extremo para reforzar la ofensiva. Andrés Ibargüen es uno de los principales candidatos.

En las últimas horas, Gamero reveló que Daniel Cataño, Juan Carlos Pereira y Samuel Asprilla no estarán disponibles para la final de ida de la Superliga BetPlay contra Junior de Barranquilla. Los dos primeros podrían recuperarse de cara a la 'revancha' en El Campín; mientras que el lateral oriundo de Apartadó sufrió una lesión de ligamento anterior cruzado y se perderá este primer semestre.

Aparte de estas lesiones, Daniel Ruiz no estará en el Metropolitano debido a sus compromisos con la Selección Colombia Sub-23, la cual emprendió vuelo a Venezuela para disputar el Torneo Preolímpico. Así las cosas, los 'azules' tendrán que verse las caras con el 'tiburón' sin tres jugadores habituales en el esquema del estratega samario.

¿Cómo va la operación entre Andrés Ibargüen y Millonarios?

Julián Capera informó en su cuenta de 'X' que el exjugador de Independiente Medellín fue ofrecido al conjunto 'embajador'. Su etapa con el 'poderoso' no fue la mejor, pues no vio acción en la final contra Junior de Barranquilla y Alfredo Arias no le terminó dando muchas oportunidades. Alcanzó a disputar 34 partidos, en los cuales se reportó con un gol y seis asistencias.

"Andrés Felipe Ibargüen fue ofrecido a Millonarios, que sigue en búsqueda de un extremo. Con Alberto Gamero hay una muy buena relación. El equipo 'albiazul' ya conoce las condiciones y decidirá en los próximos días si presenta una oferta formal por él", señaló el periodista de 'ESPN'.

Alberto Gamero ya conoce a Andrés Ibargüen

Hace 10 años, Gamero e Ibargüen le dieron, la que es hasta ahora, la única Copa Colombia al Deportes Tolima. En la final de ida contra Independiente Santa Fe, el atacante vallecaucano disputó 22' minutos, en el triunfo por 2-0 en el Murillo Toro.

En Bogotá, el extremo con pasado en Racing y Club América fue titular. Anotó el 1-1 parcial para darle tranquilidad a 'Tito', quien festejó su primer título como DT del cuadro 'pijao'.

Gamero ha dirigido a 'Piquiña' en 89 oportunidades. En dicha cantidad de compromisos el ex 'verdolaga' se reportó con 15 y 13 asistencias.