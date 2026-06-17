Estas son las cuentas de la Selección Colombia para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial

Este 17 de junio, llegó el tan esperado debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 donde el combinado nacional se enfrentó a Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Iniciando la cita orbital con 3 puntos.

Tras este resultado y considerando el empate entre Portugal y República Democrática del Congo, los hinchas ya están con la calculadora en mano pensando en lo que se necesita para pasar a la fase de dieciseisavos de final.

¿Qué necesita Colombia para clasificar a la próxima ronda del Mundial?

Cabe recordar que a la Selección Colombia le quedan dos partidos en esta fase de grupos. El primero de ellos será el próximo martes 23 de junio enfrentándose a la República Democrática del Congo en la Ciudad de Guadalajara a las 9:00 p.m., hora colombiana.

Posteriormente, el cierre de esta primera ronda será el 27 de junio en la ciudad de Miami, donde el equipo protagonizará uno de los partidos más esperados de todo el Mundial, enfrentándose a Portugal. Para ese partido, el equipo espera tener el cupo en la próxima ronda asegurado.

Con un triunfo ante Congo, el equipo asegura su paso a las fases de eliminación directa, pero un punto también perfilaría al equipo como candidato a clasificar como mejor tercero, siempre que en la tercera fecha no se enfrente a una goleada ante Portugal.

En caso de dos derrotas y quedar con 3 puntos, dependerá sí o sí de la diferencia de gol y lo que pase en los otros grupos. Cabe recordar que 8 de los 12 terceros clasifican a próxima ronda.

¿Cuáles serían los rivales de Colombia si supera la fase de grupos?

Si la Selección Colombia pasa en el primer lugar, tendrá que enfrentarse a uno de los mejores terceros el cual saldría de los grupos D/E/I/J/L. Lo cierto, se agendaría para jugar en Kansas City.

En caso de ocupar la segunda casilla, el rival sería el segundo del grupo L, donde de momento es Ghana tras su victoria por 1-0 frente a Panamá en la primera fecha.

Finalmente, si la 'Tricolor' termina clasificando como uno de los mejores terceros, es casi seguro que tenga que jugar frente al ganador de este mismo grupo L, que por ahora es Inglaterra que debutó con victoria por 4-2 frente a Croacia.