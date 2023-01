'Teo' se ofreció al Atlético Nacional y Autuori le respondió

Comienza la Liga BetPlay 2023-I y aún varios futbolistas no definen su futuro futbolístico, y el nombre más apuntado es el de Teófilo Gutiérrez, quien dejó el Deportivo Cali y aún no tiene equipo.

Siendo noticia en los últimos días por la posibilidad de jugar en el Unión Magdalena o en el Atlético Bucaramanga, al futbolista colombiano se le ha visto muy seguido por las redes sociales en donde no ha dudado en hablar sobre su futuro y además, no descartar jugar en algún equipo.

En un último ‘en vivo’ por Instagram, el experimentado atacante no dudó en responder sobre la posibilidad de Atlético Nacional.

“Ahora mismo, yo voy para donde sea, yo juego donde sea. Lo que quiero es ganar títulos. ¿Te gustaría verme con una camiseta verde y blanca? Sería bueno, para el fútbol colombiano, como se están armando los equipos”

Asegurando que “yo juego donde sea”, las palabras del futbolista llegaron al club ‘Verdolaga’ y la respuesta no se hizo esperar.

Autuori sobre la posibilidad de ‘Teo’ a Nacional

En conferencia de prensa previa al debut del cuadro ‘Verdolaga’ en la Liga BetPlay 2023-I, el experimentado entrenador fue tajante en su respuesta.

“No me gusta especular. Yo soy muy directo en esto. Una cosa es calidad de los jugadores que uno reconoce. No vamos por ahí. No tiene nada que ver con Teo. Entonces por favor, yo voy a ser muy directo con ustedes. Jamás hablaré algo acá y luego llevarlo adentro. Siempre tengo respeto por el periodismo”

Descartando cualquier posibilidad de que Gutiérrez llegue a Atlético Nacional, el brasileño le cerró rápidamente las puertas el experimentado atacante que tendrá que dar a conocer en las próximas horas o días su futuro futbolístico y el cual apunta al equipo de la ciudad de Santa Marta, el Unión Magdalena.