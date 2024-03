Con final de 'photo-finish', Axel Laurance ganó la quinta etapa de la Vuelta Cataluña

Una nueva jornada llena de emociones se vivió este viernes en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña 2024. En esta oportunidad los velocistas fueron protagonistas dejando un final casi de photo-finish en la llegada a meta.

No obstante, el ganador del día fue Axel Laurance, hombre del Alpecin quien sobre los últimos metros dio el 'golpe de riñón' para vencer a rivales de alta envergadura como Bryan Coquard y Van Den Berg, corredor que había salido victorioso en la cuarta etapa.

