Bacca habló acerca de la posible llegada de James: "El 99% de los jugadores quieren jugar en Junior"

El reconocido delantero y capitán del Junior, Carlos Bacca, se convirtió en el centro de atención este domingo 17 de diciembre en el Estadio Édgar Rentería, donde fue aclamado por los fanáticos antes del partido entre los Tigres y los Caimanes de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano.

Acompañado de su esposa e hijos, Bacca llegó al estadio de béisbol y compartió momentos con el mánager del equipo de Barranquilla, José Mosquera Crissón, así como con los destacados jugadores de las Grandes Ligas: Harold Ramírez, Gio Urshela y Dilson Herrera. Estos últimos tuvieron el gesto de firmar una camiseta de los Caimanes, equipo en el que Bacca fue honrado con su nombre y el icónico número 70.

El futbolista no dudó en tomarse fotografías y firmar balones para los aficionados presentes. Además, tuvo el honor de realizar el lanzamiento de la primera bola, dejando admirados a los espectadores.

Carlos Bacca fue protagonista en el Estadio Édgar Rentería

En un momento emotivo, mientras Bacca estaba en el montículo, la pantalla gigante del Estadio Édgar Rentería proyectó los goles que contribuyeron al título del Junior en la Liga Colombiana y que convirtieron a Bacca en el máximo goleador del campeonato.

"Me llena de satisfacción estar aquí y disfrutar de este evento. Me gusta el béisbol, me gusta verlo, y además tengo una buena amistad con Harold, Dilson y Gio", expresó Bacca, quien posteriormente se ubicó en un palco para disfrutar del partido.

Con su presencia en el Estadio Édgar Rentería, Carlos Bacca demostró una vez más su amor por el deporte y su apoyo a otros talentosos atletas colombianos.

Carlos Bacca se refirió acerca de la posible llegada de James Rodríguez

Ante los últimos rumores de la prensa de la posible llegada de James Rodríguez a Junior, un periodista aprovechó un momento en el Estadio Édgar Rentería para preguntarle al delantero acerca de esta situación.

Con emoción y alegría, Carlos Bacca respondió: “Sería bienvenido. Un jugador de ese nivel es bienvenido en Junior. Sé que si don Fuad lo quiere traer y todos los Char seguro que no va a haber ningún problema. Tú le preguntas a cualquier jugador y el 90% o 99% quieren jugar en Junior. Esto es un equipo grande, que pelea títulos y quiere ser siempre protagonista”.

Hablo carlos Bacca sobre los rumores que aseguran que hay conversaciones de James Rodriguez con Junior,durante el homenaje de los Caimanes al goleador porteño.⁦@ExtraNoticiasCo⁩ pic.twitter.com/H82TOfI0Lk — pachourruchurto (@PACHOURRUCHURTO) December 17, 2023

Por el momento, los futbolistas colombianos esperan pasar Navidad y Año Nuevo con sus familiares y escucharán ofertas para el 2024.