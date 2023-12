Dura confesión: David Ospina habló de su llanto y contó que pensó que no podía volver a jugar

La victoria de la Selección Colombia contra México dejó momentos bastante emotivos. Claro, el primero es la agónica remontada con un gol de Carlos Andrés Gómez en el tiempo de adición para darle la victoria 2-3 al equipo, pero otra imagen que se robó la atención fue el regreso de David Ospina.

El histórico arquero volvió a defender el arco nacional tras un año de ausencia. Su último partido había sido en noviembre del 2022 en el amistoso frente a Paraguay. En adelante no volvió a ser convocado por una delicada lesión en el hombro que sufrió en enero en un partido con Al-Nassr en la liga de Arabia Saudita.

David Ospina llegó a la selección sin jugar desde enero en Al-Nassr

Ospina se operó y se tenía previsto que estuviera de baja por tres meses, pero la espera se alargó y hoy es el día en el que no ha vuelto a ver acción con su club. De hecho, el antioqueño no fue inscrito para jugar la liga local, razón por la que no ha tenido minutos a pesar de haberse recuperado de la fractura en el hombre hace un par de meses.

Esa situación hizo parte del motivo del llanto de David Ospina cuando saltó a la cancha para el partido entre Colombia y México. Con dos partidos disputados en 2023, el arquero regresó a la selección para volverse a sentir importante, para volverse a sentir jugador. Y es que una selección también está para eso, para darle un espaldarazo a sus ídolos en momentos complejos. Familia.

David Ospina habló de sus lágrimas contra México

Y es que al finalizar el partido, el antioqueño destapó que la falta de minutos en todo el año ha sido tan desesperante, que, sumada a otras situaciones que no reveló, pensó en que no podía volver a jugar profesionalmente. Duro momento.

"Emocionado, pasé tiempos difíciles. Mi familia siempre estuvo ahí. Volver con la Selección es lo mejor, volver a vestir esta camiseta", dijo de entrada sobre sus sensaciones por volver a jugar con la 'tricolor'.

Ospina continuó destacando su sorpresa por el enorme nivel mostrado por na nueva camada de jugadores que confirmó tener con qué hacer fila para ser convocado a la Selección Colombia para los partidos oficiales o amistosos importantes, como el que jugará frente a España en marzo.

"Orgulloso de estos jóvenes que vienen hoy aprovechando cada oportunidad. Un partido muy difícil, lo sacamos adelante entonces estoy feliz. Ahora a seguir trabajando, poniéndome a punto. No era fácil después de 11 meses sin competencia", declaró.

"Pensé que no podía volver"

David Ospina recibió bastantes críticas por su convocatoria para estos amistosos aún sin jugar desde enero con Al-Nassr. Sobre esos comentarios, invitó a la gente a no juzgar sin saber lo que pasa del otro lado y soltó que durante estos meses ha vivido momentos bastante complejos que lo han llevado a ver de cerca el retiro del fútbol.

"La gente cuando estamos en la cancha no ve lo que pasa fuera de ella. Quiero mandarle un beso muy grande a mi esposa, mis hijos, toda mi familia y contento. Volver después de muchos momentos donde pensé que no se podía, pero aquí estamos y seguiremos aprovechando hasta el último minutos esta carrera que me lo ha dado todo", contó.

Contra México, David Ospina llegó a 129 partidos con la Selección Colombia y extendió su récord como el jugador con mayor número de presencias con la 'tricolor'. Juan Guillermo Cuadrado y Carlos 'Pibe' Valderrama, completan el podio.