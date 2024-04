Millonarios lo sufre: Bolívar tiene a Flamengo 'de hijo' en La Paz

El próximo miércoles 24 de abril, Bolívar recibirá a Flamengo para disputar un duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores 2024. Alberto Gamero y compañía seguirán de cerca este compromiso, con la ilusión de que el mengão' se lleve puntos del Estadio Olímpico Hernando Siles. Sin embargo, la historia dicta lo contrario.

Tras su derrota por 3-2 en La Paz, Millonarios se estancó en el tercer puesto de la zona, con la unidad que consiguió contra el equipo de Tite en El Campín. Bolívar llegó a seis puntos; mientras que el 'Fla' alcanzó cuatro enteros tras su triunfo 2-o contra Palestino. Así las cosas, los 'azules' están urgidos de un 'pinchazo' de 'La Academia' para recortar distancias, pensando en la 'segunda vuelta'.

Bolívar tiene un récord positivo contra el 'Rubro-Negro'. A lo largo de la historia, estos dos equipos se han enfrentado en cuatro oportunidades, de las cuales dos terminaron con festejo para la escuadra boliviana. El tricampeón de la 'gloria eterna' (1981, 2019 y 2022) nunca ha sumado en La Paz.

Bolívar tiene 'de hijo' a Flamengo en el Hernando Siles

La primera vez que Bolívar recibió al 'urubu' por la Copa Libertadores, fue en al fase de grupos de 1983. Los dirigidos por Carlos Alberto, quienes terminaron ganado el Brasileirão de ese año, perdieron por 3-1 en La Paz. El equipo de Ramiro Blacut llegó a estar 3-0 arriba, gracias a los goles de Eduardo Navarro, Luis Fernando Salinas y Carlos Borja. Édson se encargó de 'maquillar' el resultado.

El 20 de marzo de 2014, volvieron a verse las caras en el Hernando Siles. Después de dar la sorpresa y lograr un empate (2-2) en el Maracaná, la escuadra de Xabier Azkargorta llegó motivada al estadio ubicado en Miraflores. Al minuto 5', Mario Díaz de Vivar pitó penalti a favor de los locales y Juan Carlos Arce le ganó el duelo a Felipe.

Ese gol bastó para reclamar los tres puntos. Bolívar terminó ganando Grupo 7; mientras que Flamengo quedó eliminado. Los bolivianos llegaron hasta las semifinales de dicha edición, tras dejar en el camino a León y Lanús. San Lorenzo los dejó por fuera y terminó quedándose con el título tras vencer a Club Nacional.

Flamengo enfrentará a Bolívar con una nómina alterna

Tite no solo afrontará la dificultad de jugar en la altura, pues el exentrenador de la Selección de Brasil sufrió numerosas 'bajas' de cara a este partido; una noticia que no fue bien recibida en la interna de Millonarios. Allan, Leo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta y Pedro no estarán disponibles, así lo confirmó el club brasileño en su cuenta de 'X'.