IA dio un inesperado pronóstico para Bolivia vs. Colombia: ¿Tropiezo o triunfo en El Alto?

El próximo jueves 10 de octubre, la Selección Colombia visitará a su similar de Bolivia para disputar un duelo válido por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Inteligencia Artificial dio un pronóstico bastante parejo, dado que el compromiso se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.085 metros sobre el nivel del mar.

Colombia es la única selección que sigue invicta en el certamen clasificatorio de la Conmebol. La 'amarilla' lleva nueve partidos sin conocer la derrota contra la 'verde' (cuatro de ellos como visitante) y su última caída data del 10 de septiembre de 2003, día en el que los comandados por Francisco Maturana perdieron por 4-0 en el Hernando Siles.

Bolivia sumó dos triunfos en la última doble fecha (4-0 vs. Venezuela y 1-2 vs. Chile) y espera mantener el envión para segur soñando con la clasificación a la cita orbital. Recordemos que esta escuadra no clasifica a un Mundial desde Estados Unidos 1994. No obstante, la IA dio a la 'tricolor' como la favorita para reclamar el botín.

¿Cómo quedará Bolivia vs. Colombia según la Inteligencia Artificial?

Teniendo en cuenta el contexto actual de ambos equipos, así como las condiciones del partido, el resultado final se prevé favorable para Colombia. La calidad y profundidad de su plantilla deberían ser determinantes en este duelo.

En resumen, aunque Bolivia intentará hacer valer su localía y la altitud, la calidad individual y colectiva de Colombia podría marcar la diferencia en el resultado. Los aficionados podrán esperar un partido competitivo, pero con un claro favorito que buscará llevarse los tres puntos esenciales para su clasificación.

Resultado Final: Bolivia 1 - 2 Colombia.

Ese fue el pronóstico que entregó ChatGPT.

Hora y dónde ver Bolivia vs. Selección Colombia por Eliminatorias