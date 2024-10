Bolivia no se guardará nada para recibir a Colombia: así formaría la 'verde' en El Alto

El próximo jueves 10 de octubre, Bolivia recibirá a la Selección Colombia para disputar un duelo correspondiente a la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Óscar Villegas, quien sumó 'seis de seis' en la última doble fecha, espera salir victorioso del Estadio Municipal de El Alto.

Villegas citó a nueve jugadores que militan en el extranjero; sin embargo, solo podrá contar con ocho para el duelo contra la 'amarilla' pues Roberto Carlos Fernández (del F. C. Akron Tolyatti de la Liga Premier de Rusia) tendrá que cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

De los ocho restantes, la mitad sería titular para recibir a la escuadra de Néstor Lorenzo. Según 'El Deber Sports', estos futbolistas harían parte del onceno de Villegas: Luis Haquin (Ponte Preta del Campeonato Brasileño de Serie B), Miguel Terceros (Santos F. C. del Campeonato Brasileño de Serie A), Adalid Terrazas (USM Alger del Championnat National de Première Division) y Carmelo Algarañaz (Kalamata FC de la Segunda Superliga de Grecia).

Enzo Monteiro y Marcelo Torrez, quienes militan en el Santos F. C., se unieron a la 'verde' desde la semana pasada; sin embargo no tendrían grandes posibilidades de ser titulares. Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador) y Lucas Chávez (Al Taawoun de Arabia Saudita) llegarían a la concentración el próximo lunes 7 de octubre, por lo cual no contarían con el tiempo necesario para ser inicialistas.

Así las cosas, Villegas usaría el siguiente '11' para intentar volver a celebrar un triunfo contra Colombia después de 21 años.

Así formaría Bolivia para recibir a la Selección Colombia

Arquero: Guillermo Viscarra.

Guillermo Viscarra. Defensas: Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez y José Sagredo.

Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez y José Sagredo. Volantes: Ervin Vaca, Miguel Terceros, Adalid Terrazas, Robson Matheus.

Ervin Vaca, Miguel Terceros, Adalid Terrazas, Robson Matheus. Atacantes: Ramiro Vaca y Carmelo Algarañaz.

Ramiro Vaca y Carmelo Algarañaz. Entrenador: Óscar Villegas.

Hora y dónde ver Bolivia vs. Selección Colombia por Eliminatorias