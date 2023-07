Cuñada de Neymar rompió el silencio: “¿De qué sirve pedir perdón a la familia si continúa actuando con un niño?”

El brasileño Neymar ha recibido fuertes críticas por los internautas, especialmente por su cuñada, luego de revelarse públicamente que el jugador le fue infiel a su compañera sentimental, mientras ella estaba embarazada. Por esta razón, el atacante le pidió disculpas a la modelo Bruna Biancardi, con la que espera un hijo, mensajes de arrepentimiento que hizo públicos y le trajeron varios problemas con su cuñada.

Mensajes de la cuñada de Neymar

A través de las redes sociales, la hermana de Bruna Biancardi lanzó fuertes declaraciones mediante Instagram.

"Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Sé que es difícil darse cuenta de la seriedad de la situación cuando no se tiene responsabilidad, compromiso y cuidado con el prójimo. Estás bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana, una vez más. Crees que los demás te quieren derribar, pero tú te derrumbas solo. Un hombre que se niega a ser hombre, se niega a madurar y asumir su responsabilidad por lo que hace"

Por último, recalcó la cuñada de Neymar que su hermana ha sido una mujer trabajadora desde los 16 años y no ha tenido la necesidad de estar en una relación por el dinero de otra persona. "¿De qué sirve pedir perdón a la familia en la fiesta de revelación y continuar actuando como un niño? Para quién cree que mi hermana está en esta relación por interés, dinero y fama, entiendan de una vez por todas: ella no está y no lo necesita. Nunca existió ningún tipo de contrato o acuerdo. Eso es extremadamente ofensivo para quien ha sido muy bien criada, tiene orientación, apoyo, amor, valores y es un ejemplo dentro de casa”

Últimos escándalos de Neymar

En los últimos días, salieron a la luz unas declaraciones de dos mujeres que recibieron mensajes de ‘coqueteo’ de parte del atacante de la Selección de Brasil. Por un lado, Fernanda Campos, creadora de contenido, expuso al futbolista mostrando algunas de las conversaciones que mantuvo con Neymar.

👀 PRINTS!



“Chega em quanto tempo?”, diz Neymar antes de encontrar com blogueira



Fernanda Campos expôs conversas entre ela e o craque da Seleção Brasileira, antes de encontrá-lo na véspera do Dia dos Namorados (12/6).



Leia na coluna da@OliveiraFabia_: https://t.co/yD9Oeyz0gJ pic.twitter.com/HVSjxAv5qc — Metrópoles (@Metropoles) June 18, 2023

Por otro lado, la modelo Celeste Bright, también lo expuso públicamente mostrando los chats que mantuvieron ambos. Ante esta situación, mencionó: “No sabía quién era esta persona antes de esto. Estoy cansada de ver mensajes como los de este hombre que tienen mujer o novia y él no es el único, creo que el resto de chicas también tendrían que darle más voz a estas cosas”, resaltó la mujer.

Respuestas de Neymar ante estos escándalos

Al futbolista, parece no haberle afectado estos rumores y a través de su cuenta de Twitter desató controversia escribiendo: “¿Alguien más?” acompañado de caras de risas.