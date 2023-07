Define su futuro: en Italia aseguran que Cuadrado ya tendría nuevo equipo

Con la llegada del mes de julio, se dio la apertura de manera formal al periodo de transferencias en Europa. Ahora se espera que se presenten movimientos interesantes para la próxima temporada.

El inicio del mercado también marcó el final de los contratos de muchos jugadores el pasado 30 de junio, y así las cosas, quedaron como agente libre de ahora en adelante y pueden negociar con cualquier club del mundo, lo que a su vez genera que les lleguen más propuestas.

Un caso así es el de Juan Guillermo Cuadrado, que tras no llegar a un acuerdo con la Juventus para la renovación del vínculo, decidió partir caminos luego de ocho años y ahora está en la búsqueda de un nuevo destino, aunque probablemente ya no sea en Europa.

El nacido en Necoclí legó a Italia en 2009 para unirse a Udinese procedente de Independiente Medellín. De ahí en adelante pasó por Lecce, Fiorentina, Chelsea y la 'vecchia signora'. En más de 500 partidos en Europa, casi siempre con un altísimo nivel, conquistó una Premier League, una Copa de la Liga de Inglaterra, cinco Serie A y cuatro Copas de Italia.

Ahora los rumores indican que tras 14 años, Cuadrado le pondría fin a esa exitosa etapa en el fútbol de élite. De acuerdo al periodista italiano Rudy Galetti, el volante estaría próximo a decidir su futuro, pues desde hace varias semanas tiene sobre la mesa una oferta de Arabia Saudita y está considerando en aceptarla.

Aunque no reveló el nombre del club, parece ser que se trataría de Al Nassr, pues hace un tiempo se especuló con que dicho club estaría bastante interesado en contratar al jugador de la Selección Colombia.

De llegar a ocurrir, Juan Guillermo Cuadrado se reencontraría con David Ospina, compañero de selección, y con Cristiano Ronaldo, con quien forjó una amistad en Juventus.

Según Galetti, todavía restan detalles por definir con el club de Arabia Saudita, pero todo indica que en el transcurso de la semana entrante podría quedar cerrada la negociación.

