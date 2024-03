Bucaramanga no le 'pierde la pista' a Tolima y Pereira: 3-1 a Envigado, en el Alfonso López

Este domingo 24 de marzo, Atlético Bucaramanga y Envigado se citaron en el Estadio Alfonso López para disputar un duelo correspondiente a la fecha 13 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2024-I. Los dirigidos por Rafael Dudamel se impusieron por 3-1, defendieron su invicto y le 'siguieron la pista' a los líderes, Deportes Tolima y Deportivo Pereira.

Bucaramanga, que no pierde desde la jornada inaugural (2-0 vs. Junior de Barranquilla), reclamó tres puntos valiosos contra un Envigado que no se la puso fácil. Al minuto 18', los 'búcaros' abrieron el marcador luego de un grave error en salida por parte de la 'cantera de héroes'.

Joan Felipe Parra le dio el balón a Santiago Noreña, quien hizo lo propio con Daniel Alexander Zapata. El juvenil controló la esférica de manera imperfecta y Joider Micolta se hizo con la posesión. El exatacante del América desenfundó un notable derechazo y desató el festejo entre la afición 'auriverde'.

Envigado reaccionó, de la mano de Luis Ángel Díaz

Los comandados por Dayron Pérez no 'bajaron los brazos' y cuatro minutos después lograron igualar la contienda. Edison López habilitó a William Hurtado, quien le filtró un excepcional pase a Díaz. Aldair Quintana se afanó y dejó su portería desprotegida. El prometedor delantero de Apartadó, de escasos 19 años, definió entre las piernas del arquero con pasado en Atlético Nacional y Deportivo Pereira. ¡Silencio en el escenario santandereano!

Fabián Sambueza tuvo su debut goleador con Bucaramanga

Al 30', Fabry Castro ejecutó un notable pase 'entre líneas' y dejó a Fabueza en una buena posición. El experimentado extremo argentino, de 35 años, dribló a Noreña y venció el arco del 'equipo naranja' con un remate raso. Es el primer gol del exJunior de Barranquilla, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe con los 'búcaros'.

En una de las últimas jugadas del partido, Estefano Arango aprovechó una asistencia de Misael Martínez y decretó el 3-1. Cabe resaltar que al 85', Nolberto Ararat le mostró la tarjeta roja a Geindry Steven Cuervo.

Con este resultado, Atlético Bucaramanga llegó al tercer puesto en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Dudamel, quienes tienen pendiente un partido contra Águilas Doradas, llegaron a 23 puntos, tres menos que Deportes Tolima y Deportivo Pereira.