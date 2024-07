Calendario de los deportistas colombianos en Juegos Olímpicos: domingo 28 de julio

Este domingo 28 de julio se llevará a una nueva jornada de los Juegos Olímpicos. En esta oportunidad, se llevará a cabo el quinto día de competencia en donde siete colombianos tendrán acción en París y buscarán dejar el pabellón nacional en lo más alto del viejo continente y pelear por una presea dorada.

La primera cafetera que tendrá acción en los Jugos Olímpicos este domingo 28 de julio es Luisa Fernanda Castro en la acción de Gimnasia Artista – All Around. La colombiana tiene participación a las 2:30 AM y usted podrá seguir la transmisión de la competencia por medio del canal de YouTube de Claro Sports.

El otro cafetero que tiene acción muy temprano es Jhon Rodríguez, quien tendrá participación en la Esgrima – Espada a las 3:00 AM. Esta será la primera que el colombiano compita en los Juegos Olímpicos, pues cabe mencionar que ya había tenido participación en los Juegos Olímpicos de Verano del 2016.

Otros colombianos que tendrán participación en los Juegos Olímpicos

El domingo 28 de julio, también iniciará la acción para los nadadores colombianos. El primero en tener acción será Stefania Gómez, quien estará en la competencia de 100 metros de pecho y que comenzará a las 4:00 AM. Otro de los cafeteros que tendrá acción es Antony Rincón, quien estará en la carrera de 100 metros espalda.

Por otro lado, el boxeo también tendrá acción. El primer colombiano en tener acción es Yilmar González, quien estará en los 57 kg, luego el cafetero en tener participación Ingrit Valencia, que saltará al rin a las 5:20 AM, donde buscará pelear una presea dorada para Colombia en los Juegos Olímpicos.

Los últimos en tener acción la jornada del domingo 28 de julio es la Selección Colombia Femenina de Fútbol, quien buscará una victoria contra Nueva Zelanda, esto con el objetivo de seguir avanzando en el torneo, pues cabe recordar que las cafeteras obtuvieron una derrota contra Francia en el debut del torneo.

Transmisión del Canal RCN en los Juegos Olímpicos

Recuerde que usted puede seguir la transmisión de los Juegos Olímpicos por la señal abierta del Canal RCN, además de seguir todo lo que sucede en las justas deportivas en el portal www.noticiasrcn.com