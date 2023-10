“En Colombia no valoran a los ídolos, mire a James”: Camilo Zúñiga

Camilo Zúñiga es considerado uno de los mejores laterales derechos que ha tenido Colombia en la historia y como tal, sus declaraciones siempre son de valorar porque estuvo presente en el mejor momento de la Selección Colombia y el Mundial de Brasil 2014, donde el combinado tricolor cayó eliminado en cuartos de final.

El ídolo de Atlético Nacional brilló en Europa vistiendo la camiseta del Napoli, donde vivió el mejor momento de su carrera profesional y cuando era llamado a la Selección Colombia todo era muy especial. Así lo dejó saber en entrevista con el Diario AS, en la que aseguró que en este país no se valoran a los ídolos como en otros lugares del mundo.

Zúñiga vivió una época bastante especial en la Selección Colombia. Junto a James Rodríguez, Radamel Falcao García, Pablo Armero, David Ospina, entre otros, lideraron la mejor presentación del combinado nacional en un Mundial de Fútbol. Por esto, el exfutbolista llamó a los aficionados a respetar más a los ídolos que en algún momento brindaron alegrías.

James Rodríguez, ídolo en Colombia

“(James) Es lo más de buena gente, no sé qué pasa con ese loco. La gente dice que podía haber dado más, pero no ha corrido con suerte con el tema de las lesiones. Hablo como persona y ser humano, es un pelao top, muy buena gente, tranquilo, que mantiene sonriendo. En lo deportivo, fue el goleador del Mundial ¿qué le voy a decir?”, dijo inicialmente.

Respecto al papel que se le da a los ídolos en el país, Zúñiga fue contundente: “Yo voy a ser claro y directo. Creo que cero (se valoran los ídolos) en el sentido en que he estado en otros lados y aprecian más el trabajo de uno que en casa. No solo por mí, sé que ha pasado con muchos jugadores. Mira lo que le pasó a Carlos Sánchez que se fue para Argentina y en una entrevista dijo que lo que vivió en Colombia no pudo haber pasado. El brasileño llega a su casa y lo consienten, el argentino llega y es Dios. Nosotros tenemos al goleador del Mundial y le damos duro. Que le den duro los de afuera como hacen los argentinos. El tema de valorar los ídolos y que han dejado huella todavía falta”.

Jugar en Barranquilla

Finalmente, el exjugador de Atlético Nacional habló sobre lo que es jugar en el calor de Barranquilla viniendo desde Europa, tanto para los locales como para el seleccionado visitante.

“Nos daba muy duro. Los primeros 20 o 25 minutos son muy complejos. Vos sentís la camiseta, las medias más pesadas. La motivación era decir que, si nosotros nos sentíamos así, cómo se estarían sintiendo ellos (los rivales). Pero nos daba duro también a nosotros”, sentenció.