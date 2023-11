Carlos Antonio Vélez le 'lanzó un dardo' a Juan Camilo 'Cucho' Hernández y criticó su convocatoria

El próximo jueves 16 de noviembre, la Selección Colombia recibirá a su similar de Brasil en el Metropolitano para disputar un duelo por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Néstor Lorenzo quiere solucionar la baja producción goleadora de sus delanteros y para eso llamó a Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Es verdad que en su lista inicial, el estratega argentino no incluyó al atacante de Columbus Crew. Luis Díaz, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y Mateo Cassierra fueron los jugadores que figuraron en la convocatoria entregada el pasado 9 de noviembre. Sin embargo, el futbolista del Zenit sufrió una lesión y le abrió un puesto al pereirano.

Colombia lleva tres goles en los cuatro partidos que ha disputado por este certamen clasificatorio. La 'tricolor' se fue en blanco contra Chile y Ecuador, los encuentros que jugó afuera de casa. Borré ha sido el único atacante capaz de marcar (logró el gol del triunfo contra Venezuela); pues las otras dos anotaciones fueron obra de James Rodríguez y Matheus Uribe.

Los números que respaldan la convocatoria de Juan Camilo 'Cucho' Hernández

Hernández está atravesando un excelente momento en la MLS. En la campaña 2022/23 ha figurado en 34 duelos, en los cuales se ha reportado con 22 goles y 9 asistencias. Lorenzo ya lo llamó una vez, para disputar un amistoso contra Estados Unidos, el cual terminó empatado 0-0. Por esta razón, podría ser una gran alternativa para cuando enfrente a la 'canarinha' y Paraguay.

Carlos Antonio Vélez desaprobó el llamado del 'Cucho' Hernández

El periodista de Canal RCN no compartió la decisión del ex entrenador de Melgar. Vélez cree que la MLS no ofrece un nivel lo suficientemente importante para demostrar las condiciones reales de un futbolista. "Esta nómina de convocados me gusta, lo de 'Cucho' Hernández, no me gustó", dijo.