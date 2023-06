Carlos Antonio Vélez explotó contra la eliminación de Millonarios: “lo empelotaron”

La eliminación de los equipos colombianos en los diferentes torneos internacionales ha dejado varios comentarios entre todos los aficionados del balompié nacional, los cuales han criticado fuertemente la eliminación de Millonarios, que, a pesar de ser el campeón de Colombia, dejó una pobre presentación en los últimos compromisos de la Copa Sudamericana.

Uno de los criticó fuertemente la eliminación de los equipos colombianos de los torneos internacional fue Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo de Canal RCN y quien en primera instancia felicitó a los equipos que lograron la clasificación a la siguiente ronda, dejando en expectativa lo que será los octavos de final.

"Nacional es uno de los tres que siguen: el 50% siguen y el otro 50 quedaron apeadas. Lo de Pereira muy meritorio, Colo Colo ve a los clubes colombianos y le da churrias. Arriesgó mucho y atacó muy poquito, pero ahí está en segunda fase de Libertadores, a jugadores y técnico les interesa la gloria deportiva", aseguró el analista del Canal RCN.

Luego de las felicitaciones, el periodista del Canal RCN comenzó a tirar dardo a lo que fue la presentación de los equipos colombianos en la última fecha de grupos en los torneos internacionales, dejando claro que fue una “vergüenza”.

"Pero Nacional pierde con Patronato, que es de los últimos de la B, una vergüenza y juega muy mal; al día siguiente el Medellín sale de Libertadores a Sudamericana; a Santa Fe lo elimina uno de los cuatro que están en el descenso en Brasil, qué horror; y al día siguiente Millonarios, campeón y todo, termina eliminado por América Mineiro, que le empató en Bogotá y le ganó allá y solo le bastó hacer lo que todos hicieron que fue ganarle a Peñarol", añadió Carlos Antonio Vélez.

De igual forma, agregó: "¿Quién es América Mineiro? Está peor que Goias, un puesto por debajo en zona de descenso. Al campeón del fútbol colombiano, Mineiro y Defensa y Justicia, le hicieron cinco goles y lo empelotaron. Millonarios ganó el título por el bosque, es justo campeón por todo lo que ha hecho Gamero, pero no por el equipo actual, es la peor expresión de sus equipos".

Puede leer: Luis Díaz regresa al Metropolitano para jugar con excompañeros en Junior

Fuerte crítica al campeón del fútbol colombiano

Por último, Carlos Antonio Vélez fue muy criticó con Millonarios, el actual campeón del fútbol colombiano, dejando claro que es un equipo bastante irregular y que ya no es el gran equipo de hace algunos años.

"Juega distinto al glorioso equipo del año pasado que mereció el título, a ratos no lo hace bien y es irregular. La espalda de Perlaza es un desastre, lo peor que tiene Millonarios, su espalda es una risa. Arias de central no es garantía. Necesita dos laterales y un central, un extremo por derecha porque Cataño es bueno, pero deja la zona para que el rival ataque, Defensa y Justicia no le hizo cinco goles a Millonarios porque se echaron para atrás, le ganó sin despeinarse, la diferencia fue inmensa entre ambos equipos", finalizó.

Le puede interesar: Pereira hace historia en Libertadores: estos son sus posibles rivales en octavos