Carlos Antonio Vélez se despachó con toda contra Lucas González: “Bájele a la soberbia”

La actualidad de Lucas González en el América de Cali hace que sea catalogado como uno de los mejores entrenadores del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que sus planteamientos dentro del terreno de juego han dejado que hablar entre todos los aficionados del balompié nacional e incluso entre algunos exentrenadores.

El último que se refirió a Lucas González fue Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista del Canal RCN y que por medio de su columna de opinión ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, arremetió contra el entrenador del América de Cali, dejando claro que le “falta humildad”, teniendo en cuenta como ha salido de sus anteriores equipos.

"Todavía no es técnico, sí, está muy bien preparado, pero bájele a la soberbia. Un poquito más de humildad y un poquito más de trabajo. Y los chicos le van a entender lo defensivo si se los explica”, aseguró el reconocido periodista sobre la actualidad que tiene Lucas González en el América de Cali.

Vale mencionar que, en días anteriores, otra de las personas que se refirió a Lucas González fue Francisco Maturana, exentrenador de la Selección Colombia y que envió un consejo el estratega del América de Cali, quien sigue en la lucha de obtener el tiquete a la siguiente ronda del fútbol profesional colombiano.

Mensaje de Francisco Maturana a Lucas González

Maturana insistió en que el entrenador no se termina de graduar o de completar con las victorias y títulos, sino que también en los fracasos que vengan después de ello. Pasar por todos los ambientes forjan a un verdadero profesional que sabe a qué se va a enfrenar, por lo que invitó a Lucas González a saber manejar el buen momento que está viviendo en América, pero manteniendo los pies en la tierra y saber que en cualquier instante puede caerse esa realidad.

"A uno le pasan cosas que, indudablemente, sí lo van formando. Yo decía, 'yo vengo de un Mundial, vengo de ganar una Copa América y este me dice que no soy técnico todavía'. Yo creo que ese es un buen mensaje, no sentirse técnico todavía, siempre está la posibilidad de ser mejor todos los días", concluyó Maturana en conversaciones con Caracol Radio.