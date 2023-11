Carlos Antonio Vélez sigue inconforme con Néstor Lorenzo: "Estos triunfos maquillan una realidad"

El jueves pasado, la Selección Colombia venció por primera vez en la historia a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de que para algunos, Néstor Lorenzo hizo un buen trabajo en el Metropolitano; Carlos Antonio Vélez se fue inconforme con el estratega argentino. Para el periodista nacido en Manizales, el estratega argentino aún "no ha encontrado el equipo" y señaló que tiene que empezar a convocar jugadores del rentado nacional.

A Lorenzo le funcionaron los cambios y cada jugador que ingreso al terreno de juego del Metropolitano potenció a Luis Díaz. Cristian Borja, su primer alternante, le dio la primera asistencia al guajiro con un espectacular centro desde la banda izquierda. Luis Sinisterra, otro que entró después del entretiempo, estuvo participativo y le dio un estupendo pase que no pudo capitalizar el del Liverpool.

Jhon Córdoba entró al 68' y pudo llenar los vacíos que había dejado Rafael Santos Borré: incomodar a la zaga brasileña y generar espacios. Richard Ríos le cambió la cara a la 'tricolor' y es el encargado de habilitar a James Rodríguez para que diera la asistencia del segundo gol. Sin embargo, el periodista le restó mérito al inédito triunfo, señalando que "estábamos enredados con el peor Brasil de los últimos 15 años".

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez de Néstor Lorenzo?

"Para mí, Néstor Lorenzo no ha encontrado el equipo, todavía no lo tiene. Él no tiene claro en dónde poner a James Rodríguez, en dónde poner a Rafael Santos Borré. A Kevin Castaño no lo convocaba hace dos fechas y ahora es insustituible. ¿Cómo me van a decir a mí que Frank Fabra es más que Cristian Borja? Tenemos un solo lateral derecho que es Daniel Muñoz. Estos triunfos maquillan una realidad, la gesta de Luis Díaz hoy maquilla una realidad: estábamos enredados con el peor Brasil de los últimos 15 años", señaló el comunicador en 'Win Sports'.

Vélez está inconforme con la baja presencia de jugadores de la Liga Colombiana

"La Liga Colombiana es la que menos extranjeros tiene, prioriza al jugador colombiano. Es increíble que el técnico nacional, que no es colombiano pero su asistente sí, ignoren y le hagan el asco a la Liga, cuando tenemos jugadores como: Mateo Puerta, Jeison Quiñónes, Juan Camilo Portilla, Marco Pérez. En un partido como el de hoy era para Pérez. Es una falta de respeto para con la Liga Colombiana", concluyó.