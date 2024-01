Entre lágrimas, Carlos Bacca recibió el premio al mejor jugador de Colombia en el 2023

Durante el segundo semestre del 2023, Carlos Bacca calló a todos sus críticos y fue el máximo goleador del fútbol profesional colombiano, convirtiéndose en uno de los artífices y referentes para la obtención de la décima estrella del Junior de Barranquilla, quien contra todo pronóstico se quedó con la estrella de fin de año.

Tras la gran temporada que tuvo durante el 2023, Carlos Arturo Bacca Ahumada recibió el galardón del mejor jugador del año anterior, el cual fue entregado por Acolfutpro en la Gala del Futbolista, que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá y que dejó varias reflexiones para todos los aficionados del balompié nacional.

En primera instancia, el delantero del Junior de Barranquilla se mostró contento por el galardón que le fue entregado y entre lágrimas, recordó esos momentos difíciles que vivió al momento de regresar al balompié nacional, donde varios medios de comunicación y aficionados pedían que se retirara del fútbol.

Conmovedoras palabras de Carlos Bacca

“Contento por el reconocimiento. Han sido los mismos compañeros que han escogido y estoy disfrutando al máximo. No me pongo fecha para terminar y sigo confiando en Dios. Siempre trato de estar en las mejores condiciones y cuando Dios diga basta, pararé o cuando me dé pereza ir a entrenar porque es muy temprano o cuando saque excusas, ahí diré que ya no quiero jugar”, aseguró Bacca.

Además, dejó claro que a pesar de los comentarios que se presentaron entre todos los aficionados, medios de comunicación, luchó para levantar su rendimiento deportivo y continuar con la carrera que lo puso en el radar de varios equipos de élite del mundo.

“Es un orgullo para mí vivir este momento, teniendo en cuenta todo lo que viví. Muchos llantos, momentos duros en lo que yo quería estar solo. Sabía que había hecho una bonita carrera y no quería que terminara de esa manera en Colombia (…) No voy a parar, tengo muchos más sueños y no voy a parar, a pesar de los comentarios de la edad”, añadió Carlos Bacca en la gala de Acolfutro.

Petición de Carlos Bacca a los hinchas del fútbol colombiano

Por último, Carlos Bacca hizo una petición muy especial para todos los aficionados del fútbol profesional colombiano, puesto que el delantero pidió que se le reconozca el trabajo a los demás futbolistas, independiente de la camiseta que estén vistiendo, puesto que si elogia al deportista, el balompié nacional comienza a crecer.

“Ojalá el fútbol colombiano crezca a afuera y no solo dentro del campo, que reconozcan el trabajo del todo el mundo, no solo a los ídolos de sus equipos. Si Mackalister va a Barranquilla, que todo el mundo lo aplauda, que los colegas sean aplaudidos en todos los estadios, eso es una forma para que el fútbol colombiano crezca (…) Nosotros solo reconocemos las cosas negativas, pero acá en Colombia hay cosas más buenas que malas”, finalizó Carlos Bacca.

Tremendas las palabras de don Carlos Arturo Bacca Ahumada en la premiación de @acolfutpro donde fue elegido el mejor jugador de Colombia en el 2023👏🏻

