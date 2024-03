Carlos Bacca enciende la alarma en Junior por su posible salida: "No sé que va a pasar"

Después de días agitados, parece ser que las aguas mansas volvieron a Junior de Barranquilla, que con las últimas dos victorias de manera consecutiva está en la quinta posición de la tabla de la Liga BetPlay y con chances de seguir acercándose a la clasificación a cuadrangulares.

Pero como todo en el fútbol, en la presente semana se han presentado cosas que levantan un poco de preocupación al interior del club. Por un lado, el sorteo de la Copa Libertadores dejó al 'tiburón' en un grupo que no es nada sencillo junto a Botafogo, Liga de Quito y Universitario de Perú, sin duda un reto para demostrar que están a la altura de la ocasión para llegar lejos en el torneo internacional.

Más allá de eso, hay otra situación que sembró la incertidumbre en la hinchada y es el futuro de Carlos Bacca. El ídolo 'juniorista' ha vuelto a ser el goleador de antaño tras un inicio irregular en su regreso al club, y en la actualidad goza de un gran estado de forma liderando al plantel para ilusionarse con hacer una gran Copa Libertadores.

Carlos Bacca deja en el aire su continuidad en Junior

Sin embargo, es posible que Bacca solo dispute la fase de grupos y luego parta otra vez de casa. ¿El motivo? En junio vence su contrato y hasta el momento no ha llegado a un acuerdo para la renovación. Así lo confesó el propio delantero, quien también contó que ante esa situación, ya cuenta con acercamientos con equipos de España y Estados Unidos para seguir su carrera.

"No sé que va a pasar, se está hablando con Junior pero no se ha concretado nada. Me gustaría que se solucione todo antes, ver qué piensan ellos y no esperar a que termine la temporada. La verdad tengo propuestas para poder seguir jugando en España, en Estados Unidos, pero quiero seguir haciendo historia en Junior. Me quedan muchos años de carrera porque me siento bien. Ojalá podamos seguir avanzando con Junior y sino tomar la decisión de dónde seguir jugando", soltó en diálogo con Caracol Radio.

Bacca podría continuar su carrera en Estados Unidos o España

Si algo tiene claro Carlos Bacca en medio de toda esta incertidumbre, es que por su cabeza no pasa la idea de retirarse del fútbol por ahora. En caso de no continuar en Junior, escogerá la oferta que le permita seguir jugando al más alto nivel como lo ha venido haciendo desde hace más de 10 años.

Aún con esta situación, no parece lógico que Bacca salga de Junior, pues fue el goleador de la temporada pasada de la Liga BetPlay con 17 goles y el gran referente del equipo en la consecución del título. En el presente semestre registra seis tantos en 10 partidos. ¿Se marchará el ídolo?